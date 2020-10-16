竹縣潮青草地音樂會 告五人、旺福熱力開唱

新竹縣「潮青草地音樂會」由獨立樂團旺福等強力卡司，透過不同風格樂曲讓民眾歡度週末夜。（新竹縣政府提供）

2020/10/16 11:08

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府舉辦「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動「潮青草地音樂會」，本週六（17日）下午5點將在竹北水圳森林公園登場，由獨立樂團告五人、旺福、麋先生、魏嘉瑩 Arrow Wei、鹿洐人等強力卡司，透過不同風格樂曲讓民眾歡度週末夜，感受竹北科技、年輕、有活動的城市形象。

當天上午10點起，還有竹縣4所大專學院與10所公私立高中職社團聯合展演、市集、夢幻藝術裝置等，歡迎民眾週末假期一同在公園的青草地，坐在野餐墊上，享受清新文青的音樂饗宴。

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縣長楊文科表示，今年10月新竹縣特別浪漫，是情侶們牽著彼此留下美好回憶的約會聖地，「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，從中秋、國慶連假開始，陸續於橫山、關西、峨眉舉辦「浪漫山林音樂會」、「星夜野餐日」、「星夜電影院」、「秘境營火夜」等辦理，緊接著24日與31日則將於竹北舉辦「汽車電影院」與「炫音星空音樂會」，用不同的方式品味浪漫！

在寧靜的星夜下，竹北水圳森林公園內與音樂會同時啟動的，是為期兩週竹縣夜間必訪夢幻景點「星夜森林」，有夜間唯美鑽石藝術裝置「銀河星鑽」、高達3米的竹縣最萌吉祥物皮皮獅「星空下的皮皮獅」，以及10月接下來每週六日17、18、24、25、及31日，都有將近20攤左右的星夜市集在水圳公園登場，市集包含了創意手作、特色美食、文創商品等多樣內容。

交通旅遊處表示，另外結合安心旅遊自由行住宿活動，還有「秋樂關西，萬聖遊樂園」活動。民眾只要入住竹縣旅館、民宿，就有機會免費參加六福村主題遊樂園精彩萬聖節活動！參加辦法可參閱官方網站或加入Line@官方帳號「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」（或輸入ID「@hchgfun」）等平台查詢。

「潮青草地音樂會」由獨立樂團告五人等強力卡司，透過不同風格樂曲讓民眾歡度週末夜。（新竹縣政府提供）

高達3米的竹縣最萌吉祥物皮皮獅「星空下的皮皮獅」。（新竹縣政府提供）

竹北水圳森林公園。（記者廖雪茹攝）

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