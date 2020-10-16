擋我陽光者死？20多株黃花風鈴木遭鋸斷焚燒 社區民眾傻眼

社區內20多株黃花風鈴木被鋸斷枝幹，連同路旁雜草一併燒毀，路旁焦黑一片。（截取自李錫銘臉書）

2020/10/16 10:33

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣元長鄉合和村社區10年前爭取縣府補助種植了50多株黃花風鈴木，每年花季社區黃花盛開美不勝收，幾天前這些樹木疑似遭到社區某位花生農砍斷樹枝再放火焚燒，有半數以上多達20多株的樹木遭殃，引起社區公憤，民眾要求相關單位出面搶救黃花風鈴木並追究責任。

合和合作農場主席李錫勳表示，每年春季黃花風鈴木盛開引起台灣的賞花熱潮，為了美化合和社區，10年前向縣府爭取補助，在合和村通往山川寮部落產業道路上種植了大約50多株黃花風鈴木，這幾年來每當黃花盛開時，社區美不勝收，讓人看了心曠神怡。

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李鍚勳表示，由於黃花風鈴木逐漸長大，枝葉變得茂密，村裡一名種花生的農民，每年在花生收成時都會在產業道路上曬花生，疑因不滿樹木枝葉擋到了陽光，近兩年都每年都有兩、三株黃花風鈴木被砍伐，今年更離譜，該名花生農竟然將社區內半數以上至少20多株的黃花風鈴木樹枝全被鋸斷，而且連同路旁的雜草一同被放火燒掉，社區產業道路兩旁焦黑一片。

前台灣農權總會常務監事李錫銘將黃花風鈴木被鋸斷樹枝、沿路焚燒後的慘狀公布在臉書上，引起民眾公憤，認為這麼美的樹木，怎麼可以為了自己在要道路上曬花生就把樹木鋸掉還放火焚燒，太過自私和離譜。

李錫銘表示，黃花風鈴木全部樹枝幾乎被理光頭，他已經向縣府及元長鄉公所陳情，希望設法讓被鋸斷樹枝的黃花風鈴木能恢復生機，更能制止花生農繼續砍樹、破壞環境生態的行為。

黃花風鈴木樹枝樹幹全被鋸斷。（截取自李錫銘臉書）

合和社區黃花風鈴木盛開時的美麗景象。（截取自李錫銘臉書）

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