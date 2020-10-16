10/16 各報重點新聞一覽

立榮東沙軍包機相關空域圖。

2020/10/16 06:08

自由時報

經香港飛航情報區遭拒// 立榮東沙軍包機 被迫返高

立榮航空昨上午從高雄小港機場飛往東沙的B7-9051次軍包機，被香港飛航區管中心拒絕進入飛航情報區，立榮航班立即掉頭回台。民航局說明，立榮航班收到香港飛航區管中心告知飛經區域二萬六千呎以下有危險活動，被拒絕進入，立榮航班基於安全考量，因此折返。

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主動脈剝離 一親等有病史風險增6.82倍

主動脈剝離在台灣是罕見但致死率極高的急症；長庚醫院研究團隊花費三年研究，確認主動脈剝離和遺傳有強烈關聯，有家族病史者會顯著增加家族成員的發病風險，一親等的發病風險甚至可能高達六．八二倍。

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妹戶口多1女 兄藏「私」24年

基隆市鄭姓婦人到戶政事務所申請戶籍謄本，驚覺自己竟有一個親生女兒，從出生至今已二十四歲，這麼多年來她渾然不知，和先生差點鬧出家變，最後追問方知，原來是胞兄在外的私生女，暗中「藏私」在她的戶籍裡。

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聯合報

香港拒進入飛航情報區 東沙包機被迫折返

兩岸關係緊張，立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，昨天上午被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，包機隨即掉頭飛回台灣，引發關注。民航局表示，立榮航班收到香港告知飛經區域兩萬六千呎以下有「危險活動」，基於安全考量，航班立即折返；空軍司令部表示，未來飛往東沙的任務，不受影響。

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來台未一年…淘寶台灣關平台 年底撤離

電商平台「淘寶台灣」來台不到一年，昨天中午十一點突然宣布，即刻關閉平台下單、商品上架等功能，估算約有數十萬買賣家受影響。負責營運網站的英商克雷達公司聲明表示，考量諸多不確定因素，將在今年十二月卅一日晚間廿三時五十九分後，停止台灣營運，將安排近百名員工的資遣、轉職事宜。

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中國時報

香港飛航情報區告知危險 20年來第一次 立榮東沙軍包機被折返

兩岸關係正值緊張之際，立榮航空編號B7-9051次軍包機，昨日上午搭載55名國防部與海巡署官兵從高雄小港機場飛往東沙島，準備進入香港飛航情報區時，突被港方告知該區域2萬6000呎以下有「危險活動」，並罕見地拒絕航班進入，原機不得不折返，成為海巡署東沙包機20年來，首度因「非天候因素」被迫返航的事例。海巡署表示，目前東沙群島各項演訓、勤務一切正常，會密切注意周遭海域、地區的軍事動態。

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吳怡農提在家當兵 馮世寬批渣男

民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農提出「在家當兵」主張，退輔會主委馮世寬昨在立院受訪時語出驚人，直批吳是「渣男」、「不要聽他的」，只要偏離「全民國防」的都是錯誤的；馮後來雖改口不記得批吳是渣男，仍直言不喜歡吳的主張，指吳創造自己獨特的形象，目的就是為了選舉。

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主動脈剝離分作A、B型。（長庚醫院提供）

基隆市鄭姓婦人到戶政事務所申請戶籍謄本，才發現戶口裡多了一個24歲的女兒。圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

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