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    首頁　>　生活

    帶亡父骨灰罈回鄉安葬 候機時遭女乘客一屁股坐下

    1名女乘客執意坐在民眾父親骨灰罈座位上的狹小空間，引發網友憤怒。（圖取自爆怨公社）

    1名女乘客執意坐在民眾父親骨灰罈座位上的狹小空間，引發網友憤怒。（圖取自爆怨公社）

    2020/10/15 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（15日）在網路上指出，家中父親因病在台中過世，火化後要將骨灰罈帶回故鄉，不料在台中機場候機時，卻遇到女乘客硬是要坐在爸爸的位置上，也不理會勸阻，讓民眾相當火大。

    民眾將照片貼在臉書社團「爆怨公社」並表示，父親在台中因病過世，親屬們將遺體火化後，要將骨灰罈帶回故鄉安葬，完成父親遺願，一早前往台中機場辦理登機手續，家中哥哥弟弟先去吃早餐，po文民眾在候機室將父親的骨灰罈放在其中1個座位上，自己在現場替親屬顧包包。

    不料這時1名女乘客見到現場只有包包，將裝有骨灰罈的背包往椅背處推，欲挪出空間好讓自己坐下，po文民眾此時開始不斷地告知對方「這是骨灰罈！這是骨灰罈！」不料對方顧著和朋友說話，完全不理睬，一屁股坐在被她挪出來的空間，直到最後才發覺po文民眾告知「這是骨灰罈！」女乘客才從座位上跳起來，連忙道歉並離開現場。

    po文民眾對女乘客的舉動感到相當火大，不少網友也認為「座位上就有放東西了，怎麼還會去坐？」許多人留言批評女乘客「白目死了，尊重都不懂」、「晚上就知道了」、「希望她八字夠」、「她都不怕亂坐亂移會弄壞人家包包的東西嗎？哪天遇到碰瓷黨她就慘了」、「想跟你爸結緣吧」。

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