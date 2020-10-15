宜縣新科「測速王」是它 9個月取締3490件超速

蘇花改觀音隧道南下第一座測速照相桿，9個月取締3490件超速，躍居宜蘭縣新科「測速王」。（記者江志雄翻攝）

2020/10/15 18:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改今年1月6日全線通車後，觀音隧道南下的台9線130公里又492公尺處固定式測速照相桿，9個月來取締3490超速案件，大幅領先第2名的2696件，躍居宜蘭縣新科的「測速王」，罰款金額將近600萬元。

宜蘭縣警局最近公告縣內固定式測速照相桿設置地點，共有73處，其中北宜公路頭城路段新設的3座照相桿尚待檢測，最快明年初才能上路。

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宜蘭縣固定式測速照相桿，多為雷射測速照相，除了取締超速，有些兼具闖紅燈照相功能，蘇花改10處照相桿均為科技執法系統，舉發項目更多元，包括測速、非允許車種、未保安全距離、跨越車道線。

觀音隧道南下設有3座固定式測速照相桿，位在台9線130公里又492公尺處，即進入隧道後的第一座取締件數最多，警方分析，隧道內道路筆直，通車初期最高速限60公里，稍為一踩油門，便可能超速，6月20日起調高為70公里，超速件數有減少趨勢，但後續仍待觀察。

一月到10月14日截止，宜蘭縣固定測速照相取締件數前3名，依序是觀音隧道南下第一座3490件、礁溪鄉191線4公里瑪僯段北上2696件 、宜蘭市中山路一段560號前北上2631件，每張罰款1200到2400元不等，警方估算，觀音隧道南下第一座開出的罰款金額將近600萬元，可望成為全縣今年度最「賺錢」的測速照相桿。

蘇花改觀音隧道今年1月6日通車後，假日車潮絡繹不絕。（資料照，記者江志雄翻攝）

南下車輛排隊駛入觀音隧道。（資料照，記者江志雄翻攝）

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