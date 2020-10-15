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    LINE奔相走告「本路段有違停科技偵測取締」苗警：明年開始執法

    苗栗縣警察局選定苗栗市鬧區三角公園，建置全縣第一套違規停車自動偵測系統，目前已設立起「本路段有違停科技偵測取締」告示牌。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣警察局選定苗栗市鬧區三角公園，建置全縣第一套違規停車自動偵測系統，目前已設立起「本路段有違停科技偵測取締」告示牌。（記者彭健禮攝）

    2020/10/15 17:08

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局選定苗栗市鬧區三角公園，建置全縣第一套違規停車自動偵測系統，已設立起「本路段有違停科技偵測取締」告示牌，引民眾注意在LINE各群組轉傳提醒。對此，縣警局交通隊表示，系統已建置完成，將於11、12月測試、宣導，預計明年起開始執法。

    苗栗市三角公園周邊是縣內最早的商業區之一，且鄰近有大千醫院、新竹客運站，加上為早年都市計畫舊街區設計，道路狹小，易衍生違規停車情形，影響交通順暢與安全，尤其現今民眾檢舉通報不斷，更讓當地派出所員警疲於奔命。

    縣警局有鑑不少縣市已裝設違規停車自動偵測系統，以科技執法減少警力消耗，讓警力得以更有效發揮在打擊犯罪、維護社會治安，由縣警局交通隊爭取獲交通部經費核准，已建置完成，並設立起「本路段有違停科技偵測取締」告示牌。

    交通隊說，這套系統預計設置3個鏡頭，一個拍攝中正路新竹客運前站牌處，一個拍攝光復路麥當勞、肯德基2家速食店前，另一個則為角度輔助攝影。待正式上路執法後，系統將針對併排停車、紅黃線臨停等違規進行計時攝影，逾3分鐘就會將資料回傳資料庫，由警方逕行開單告發。

    交通隊說，紅、黃線違停及在公車招呼站10公尺內停車罰600～1200元，併排停車則罰2400元。苗栗市三角公園周邊有大千醫院、大同國小地下停車場及新竹客運站內停車場，收費每小時20、30元，呼籲民眾勿省小錢而被罰。

    苗栗縣警察局選定苗栗市鬧區三角公園，建置全縣第一套違規停車自動偵測系統，已設立起「本路段有違停科技偵測取締」告示牌，引民眾注意在LINE各群組轉傳提醒。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣警察局選定苗栗市鬧區三角公園，建置全縣第一套違規停車自動偵測系統，已設立起「本路段有違停科技偵測取締」告示牌，引民眾注意在LINE各群組轉傳提醒。（記者彭健禮翻攝）

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