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    百對新人聯合婚禮午宴吃台鐵便當惹議 台電將發放2000元餐費補貼

    台電去年也在陽明山中山樓舉辦聯合婚禮。（資料照，台電提供）

    台電去年也在陽明山中山樓舉辦聯合婚禮。（資料照，台電提供）

    2020/10/15 16:16

    〔記者林菁樺／台北報導〕台電本週六（17日）有100對新人參與台電職工聯合婚禮，不過，場地陽明山『中山樓』正進行整修，台電考量陽明山距離遠，因此發送台鐵客製化便當，消息傳出後讓部分新人不滿，親友遠道而來午宴桌菜竟變成台鐵便當。台電主辦單位福利會表示，場地與時間都不可能更動，稍早開會後決議，秉持最大誠意，每對新人給予2000元、親友每人500元的餐費補貼，便當也仍會照發。

    台電福利會總幹事金克誠表示，中山樓是重要古蹟，但日前大雨造成屋頂滲水，緊急將場地換到一樓，但無法用膳，且聯合婚禮的地點與時間都不可能更動，擔心親友與新人會在陽明山上餓肚子，才會給予台鐵客製化便當。

    消息傳出後，引起部分新人不滿，台電福利會稍早也開會，金克誠指出，台電秉持最大誠意，決定給予餐費補貼，新人100對、每對給予2000元，親友712人、每人給予500元補貼，且客製化便當也不會取消，仍會照常發放。

    以一桌10人（含新人）計算可拿到6000元，將比原本桌菜價格還高，台電員工表示，發放餐費補貼是不錯決定，且一生一次在陽明山婚宴吃便當，應該也很難忘。

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