文大新聞系學生遲交作業要罰錢 教育部：不當

文化大學新聞系郭姓教授因學生遲交作業，經學生決議收取50元到100元罰款，引發爭議。教育部今天下午表示，即使此個案是經學生決議通過罰款，仍屬不當，已要求文大調查處理。（資料照）

2020/10/15 16:25

〔記者林曉雲／台北報導〕文化大學新聞系郭姓教授因學生遲交作業，經學生決議收取50元到100元罰款，引發爭議。教育部今天下午表示，依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第22點第2項規定，班規、班會或其他班級會議所作決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定，因此即使此個案是經學生決議通過罰款，仍屬不當，已要求文大調查處理。

教育部也表示，依文化大學「教師輔導與管教學生辦法」第7條第8項規定：「不得以對學生財產權之侵害（如罰錢等）作為輔導與管教之手段，但要求學生依法賠償對公物或他人物品之損害者，不在此限。」文大也不宜以罰錢作為遲交作業的懲處，有關文化大學教師有無違失之情形，宜由該校先行調查後，秉權責處理。

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文大校方則表示，經了解，該門課為新聞系大三實習媒體課程，歷年來均由參與實習學生自行決定相關自治及自律條款，課程指導老師並不會介入，也並沒有因此而有任何分數的調整或介入。另指導老師亦曾表示，已告知學生並不贊同罰錢，但學生幹部仍堅持罰錢才能自律，因此老師要求須取得所有學生簽名切結同意。

文大表示，如今既有學生表達不同意見，新聞系已通知全體廣播組實習媒體學生，請其重新規畫建立自治自律規定。文大強調，處理師生事務一向遵守相關法規規定，也會要求課程老師多加注意，避免類似爭議再次發生。

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