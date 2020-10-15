新課綱上路高中職教師負擔變重 全教總籲教育部補足教學人力

12年國教新課綱上路，高中職教師負擔變重，全國教師工會總聯合會調查各縣市高中職教師和校長，依回收的1500份問卷調查結果，高中職教師都感嘆負擔過重，全教總呼籲教育部儘速補足教學人力。（全教總提供）

2020/10/15 16:19

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱上路，高中職教師負擔變重，全國教師工會總聯合會調查各縣市高中職教師和校長，依回收的1500份問卷調查結果，高中職教師都感嘆負擔過重，全教總呼籲教育部儘速補足教學人力。

全教總理事長侯俊良表示，為了解12年國教課綱實施一年後在高中職教育現場的狀況，全教總高級中等學校委員會於日前發文全國高級中等學校，以google表單填寫方式，邀請全國各縣市高級中等學校教師、校長進行填寫，共計回收近1500份問卷。

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問卷內容包括「教師負擔」、「學校困境」、「支援與其他」三部分，從教師端、學校行政端等進行分析統計，以了解實施新課綱一年後的高中職教育現場狀況，與教師們期待政府應優先提供的支援，提供相關單位作為未來改進的方向。

在教師負擔部分，問卷結果超過92％教師認為負擔過重，原因包括：備課量增加（78.5％）、開發新課程/教案（73.5％）、學習歷程認證（70.8％）、素養命題與評量（62.1％）、公開授課（51.2％）等。

在學校困境上，受限於師資、場地、學制多元、班級數多寡等因素，問卷指出，課程開設不易（84.4％）；學制多元，課程發展困難 （41.7％）；課綱敘寫方式，致使學校無法區分補救性、補強性教學（34.5％）；受限於學習歷程代碼，開課失去彈性（34.2％）；實習實驗費不足以因應課程需求（34％）等，都讓學校在開設課程、人員調配、經費運用上，產生相當的難度；約29％教師提到學校的「硬體設施」、「教學設備」在課綱實施一年後，仍不足以支應12年國教課綱需求。

高級中等學校委員會主委張瓊方表示，教師認為政府應優先提供的支援包括，「合理增加現場教學人數（71.2％）」、「降低班級人數（68.5％）」、「增加資本門經費（44.3％）」，以提升教師教學品質。

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