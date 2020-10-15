2期稻作停灌 竹縣3686公頃受影響

新竹縣政府表示，二期稻作目前正值抽穗階段，停灌後將無法收成。（記者黃美珠攝）

2020/10/15 16:05

〔記者黃美珠／竹縣報導〕因為缺水，桃竹苗地區被宣布停灌，導致正在抽穗中的2期稻作將無可收成！新竹縣境內受影響的面積約3686公頃，縣府今天公布稻作的補償金計算標準，將以農家「賺款」的105%計算，另加生產成本；至於其他作物，也會依作物類別跟受影響程度給予適度補償。但仍待政院核定後正式公告。

縣府農業處表示，今年是自1964年以後，第1年沒有颱風來訪台灣的1年。6月到10月上旬期間，各水庫集水區的降雨量都不到歷史上降雨平均值的6成，水情真的吃緊。

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考量自下個月起到明年枯水期結束前，台灣將會有相當長的時間缺水，所以中央相關單位前天開會討論決定，在兼顧糧食安全及社會穩定發展下，除公共系統自來水啟動減壓供水措施，也同步停止提供桃園、新竹以及苗栗3縣市部分灌區2期稻作的灌溉用水。

走到停灌這一步前，本月才掛牌的農田水利署曾試圖用加強圳路巡查、執行精確配水、實施分區輪灌、以及啟用備用水井等應變但仍不敵，只好宣布桃竹苗總共1萬9000公頃的農田將停灌補償。

新竹縣灌溉系統分屬桃園、石門、新竹以及苗栗4個管理處，這波停灌影響受害最大的仍是水稻，2期作共約有3686公頃。由於目前仍在抽穗，停灌後將造成沒有收成。所以中央決定發放補償金給稻農，補償金用農家賺款的105%加上生產成本來計算。其他作物也將依類別跟受影響程度適度補償。但明確的補償措施及金額，仍須行政院核定才會公告。

不過確定的是，配套的補償申請作業會在停灌公告的次日就啟動，屆時請停灌區內農民在公告次日過後的10天內提出申請。

申請時要帶身份證或戶口名簿，用印章或親自簽名方式，檢具實耕者的證明與存摺影本、切結書等，向農田水利署新竹管理處各工作站申辦。

未來新竹管理處各工作站會常態受理申請外，縣府農業處也會加派專人定期到各水利小組受理。

新竹縣政府表示，二期稻作目前正值抽穗階段，停灌後將無法收成。（記者黃美珠攝）

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