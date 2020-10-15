為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2期稻作停灌 竹縣3686公頃受影響

    新竹縣政府表示，二期稻作目前正值抽穗階段，停灌後將無法收成。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府表示，二期稻作目前正值抽穗階段，停灌後將無法收成。（記者黃美珠攝）

    2020/10/15 16:05

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕因為缺水，桃竹苗地區被宣布停灌，導致正在抽穗中的2期稻作將無可收成！新竹縣境內受影響的面積約3686公頃，縣府今天公布稻作的補償金計算標準，將以農家「賺款」的105%計算，另加生產成本；至於其他作物，也會依作物類別跟受影響程度給予適度補償。但仍待政院核定後正式公告。

    縣府農業處表示，今年是自1964年以後，第1年沒有颱風來訪台灣的1年。6月到10月上旬期間，各水庫集水區的降雨量都不到歷史上降雨平均值的6成，水情真的吃緊。

    考量自下個月起到明年枯水期結束前，台灣將會有相當長的時間缺水，所以中央相關單位前天開會討論決定，在兼顧糧食安全及社會穩定發展下，除公共系統自來水啟動減壓供水措施，也同步停止提供桃園、新竹以及苗栗3縣市部分灌區2期稻作的灌溉用水。

    走到停灌這一步前，本月才掛牌的農田水利署曾試圖用加強圳路巡查、執行精確配水、實施分區輪灌、以及啟用備用水井等應變但仍不敵，只好宣布桃竹苗總共1萬9000公頃的農田將停灌補償。

    新竹縣灌溉系統分屬桃園、石門、新竹以及苗栗4個管理處，這波停灌影響受害最大的仍是水稻，2期作共約有3686公頃。由於目前仍在抽穗，停灌後將造成沒有收成。所以中央決定發放補償金給稻農，補償金用農家賺款的105%加上生產成本來計算。其他作物也將依類別跟受影響程度適度補償。但明確的補償措施及金額，仍須行政院核定才會公告。

    不過確定的是，配套的補償申請作業會在停灌公告的次日就啟動，屆時請停灌區內農民在公告次日過後的10天內提出申請。

    申請時要帶身份證或戶口名簿，用印章或親自簽名方式，檢具實耕者的證明與存摺影本、切結書等，向農田水利署新竹管理處各工作站申辦。

    未來新竹管理處各工作站會常態受理申請外，縣府農業處也會加派專人定期到各水利小組受理。

    新竹縣政府表示，二期稻作目前正值抽穗階段，停灌後將無法收成。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府表示，二期稻作目前正值抽穗階段，停灌後將無法收成。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    水情吃緊！桃竹苗農田停灌 鄭文燦： 一定要從優補償
    2020/10/15 14:52

    水情吃緊！桃竹苗農田停灌 鄭文燦： 一定要從優補償
    水情吃緊桃竹苗停灌 竹市1000多頃稻作面積受影響
    2020/10/15 14:42

    水情吃緊桃竹苗停灌 竹市1000多頃稻作面積受影響

    解析熱門投資標的
    旱象嚴重水情吃緊 埔里茭白筍農剉咧等
    2020/10/15 13:50

    旱象嚴重水情吃緊 埔里茭白筍農剉咧等
    水稻停灌補助加碼 每公頃可領10幾萬
    2020/10/15 05:30

    水稻停灌補助加碼 每公頃可領10幾萬
    生活今日熱門
    大安濱海樂園5套環教課程 明年4月開放預約
    2020/10/14 16:41

    大安濱海樂園5套環教課程 明年4月開放預約

    苗栗縣百歲人瑞115人 最高齡108歲
    2020/10/14 17:57

    苗栗縣百歲人瑞115人 最高齡108歲

    不滿永久屋拆除彩繪爺爺自焚 屏東縣府：可能與過去土地恩怨有關
    2020/10/14 16:47

    不滿永久屋拆除彩繪爺爺自焚 屏東縣府：可能與過去土地恩怨有關 影片

    助蕉農！三重調解會主席林志忠買5千公斤助弱勢
    2020/10/14 16:35

    助蕉農！三重調解會主席林志忠買5千公斤助弱勢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播