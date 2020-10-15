金山小編認定過勞死亡 侯友宜：尊重並進行內部檢討

侯友宜表示，新北市府尊重過勞認定，也會做內部檢討。（記者周湘芸攝）

2020/10/15 15:20

［記者周湘芸／新北報導］新北市金山區公所小編陳嘉緯猝死，勞動部勞保局今認定符合過勞。市長侯友宜今出席活動受訪表示，前段時間金山小編就已認定因公死亡，這次勞保局認定過勞，新北市府非常尊重，也會做內部檢討，把公部門相關條例再與監察院積極調查，調查出來後都會做深刻的檢討。

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