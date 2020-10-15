光電台幹確診後採檢2次均陰性 指揮中心：尚不符合出院條件

指揮中心發言人莊人祥回應媒體問題。（圖由指揮中心提供）

2020/10/15 15:36

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心前天公布1例時隔8個月從中國移入的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案，光電大廠友達也證實染疫者為昆山廠台籍幹部，但傳出該名台幹後續採檢呈陰性，指揮中心發言人莊人祥強調，由於Ct值為26仍視為確診個案，只是在入院隔離後，要確認是否呈現二次陰性出院時，發現已轉陰性，昨日再次採檢，今天結果出爐，也是陰性，但是否可出院尚待確認。

莊人祥指出，該名個案在機場第一次採檢時，使用深喉唾液方式呈現陽性，第二次在醫院隔離時，使用咽喉拭子方式呈現陰性，第三次又回歸深喉唾液方式仍呈現陰性，先前也有個案是確診之後再驗呈陰性，因此這個狀況，還要再了解。

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針對該名個案既然已經二次採檢都陰性，是否可出院？莊人祥說明，是否可以出院有幾項標準，一是從住院隔離到症狀緩解達到3天，該名個案尚未符合，但連續呼吸道檢驗陰性、距發病日已達10天則是均符合，因此需要再請區域指揮官確認看看是否能夠出院。

針對中國武漢肺炎疫情，莊人祥提到，江蘇還在渾沌中，我們也不敢說明，而青島確實有疫情，聽說是醫院有境外移入做電腦斷層，造成其他病人接觸傳染，顯示武漢肺炎防範要很大的努力，即使都沒有任何疫情，個案仍可能在料想不到的地方出來，但也不能說是第二波疫情。

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