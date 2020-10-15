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    參加重陽節活動 柯文哲：思考普設老人運動中心

    台北市長柯文哲出席「台北慢時尚，你來說故事」109年重陽節成果展。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲出席「台北慢時尚，你來說故事」109年重陽節成果展。（記者王藝菘攝）

    2020/10/15 15:24

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府舉辦重陽節系列活動成果展，社會局即日起自本月25日止，在華山1914文創園區東2A館舉辦「台北慢時尚，你來說故事」展覽，台北市長柯文哲昨致詞提到，台北市12個行政區運動中心，當時設計時是針對給年輕人使用，並沒有思考到長者使用，現在正思考如何來設小型給長者用的運動中心，未來普設是努力的目標。

    「台北慢時尚，你來說故事」成果展區，分成時尚故事區、回憶實品區、懷舊影片區、圖文主題牆，展覽內容包含老台北照片、BBCall機、公車票卡、旗袍等懷舊物品，並邀請時尚老人林經甫分享時尚慢活人生。

    台北市長柯文哲致詞時表示，台灣在1993年65歲以上人口已超過7%，並持續增加，主要是國民平均壽命延長加上少子化，讓老人總人口佔比上升，2014年65歲以上人口占台北市14%，預計2025年全台超過65歲以上人口超過20%，台灣將進入超高齡社會，長者每月有480元點數可刷悠遊卡，主要是因科學研究，65歲時要預測活多久最簡單的方法是看6分鐘可走多遠，走越久代表身體狀況好，大概未來能活越久，所以開始強迫老人走出去。

    柯文哲接著說，有議員說480元點數用不完能不能延到下個月用，他說乾脆前面11個月不要用，最後1個月再用，要求每個月就是希望長輩們每天去運動、走路，後來為了處理這個問題，花了6億3000萬在捷運站兩邊都設置電扶梯，以前是只有一邊有，捷運環狀線以後新設的站，現在修改設計規則，至少每邊都要有電扶梯。

    柯文哲指出，長者要走出來很重要，不走出來沒用，市府要辦更多活動，包括樂齡學習中心、老人活動中心 ，最近他有在做體能訓練，現在北市12個行政區有運動中心，但當初是設計是給年輕人使用，沒有設計給長者、老人專用的運動中心，現在正思考如何來設小型給長者用的運動中心，因此如何普設老人運動中心，是努力的目標。

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