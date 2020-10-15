水情吃緊！桃竹苗農田停灌 鄭文燦： 一定要從優補償

桃園市長鄭文燦（右）到大園區視察共同管道設備更新汰換工程時表示，相信農委會、經濟部是在周延考慮下做出停灌決定，不管如何，停灌之後該給農民的補償一定要從優補償。 （記者鄭淑婷攝）

2020/10/15 14:52

［記者鄭淑婷／桃園報導］因應今年是1964年來首次無颱風侵台，水情吃緊，行政院農委會昨天宣布，桃竹苗地區1.9萬公頃農田將實施停灌補償措施；對此，桃園市長鄭文燦今天到大園區視察共同管道設備更新汰換工程時表示，相信農委會、經濟部是在周延考慮下做出停灌決定，不管如何，停灌之後該給農民的補償一定要從優補償。

鄭文燦表示，在二期稻作之初就有提醒水利署及農委會注意會否有缺水問題，希望能及早做決定，現在石門水庫的水情是1964年以後最低水位，今年也確定沒有颱風，到目前為止水位僅有42%，因此經濟部跟農委會緊急開會決定二期停灌；而二期停灌的補償一定要高過休耕，休耕是8萬8000元，二期停灌的補償因為已經有稻作將近收成，其他的水果、蔬菜也是一樣，從優補償是一個重點，其他像代耕中心、育苗中心也應該有適當的補償。

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根據桃園市政府農業局統計，桃園市部分約有4835.03公頃二期稻作農田受影響，分布在各區但以新屋區面積最大，農業局表示，今起10天農民可向農田水利署桃園、石門管處申請停灌補償。

此外，鄭文燦表示，桃園市政府針對民生、工業用水推出節水計畫，希望減少石門水庫水位下降速度，並且全面清查全市包括市府跟經濟部的戰備水井、工業用的備援水井，埤塘蓄水也會回饋給各自來水廠作為備援水源，桃園市7個水資源中心每天約有8萬噸的放流水，這個部分也要拿出來支援。

鄭文燦表示，估算地下水部分每天可供應大概3到4萬噸，放流水可以達到8萬噸，埤塘蓄水大概還有3000萬噸可以備援，共同度過這個最困難的旱災考驗。

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