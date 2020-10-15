2021武陵櫻花季 2/12到2/28實施交通管制

每年武陵農場櫻花季都吸引大批遊客造訪。（記者張軒哲翻攝）

2020/10/15 14:45

［記者張軒哲／台中報導］武陵農場公告明年春節暨櫻花季疏運管制期11月1日同步開放團客預約。為方便遊客及早規劃明年度賞櫻遊程，武陵農場今日指出，明年櫻花季疏運管制時程自2月12日至2月28日止，共17天。團客部分預計於本年度11月1日（日）上午9時起，開放旅行業網路登記預約，相關後續細節預計於11月1日同步公告至農場官網。

每年武陵農場的櫻花季疏運管制期約在前一個月公告，今年許多遊客反映希望農場提早公告疏運管制期間，尤其明年的櫻花季與春節年假重疊，尤需預先安排假期到農場賞櫻，武陵農場體貼遊客，特別提前規劃公告110年櫻花季疏運管制期。

請繼續往下閱讀...

武陵農場每年2月份櫻花季的住宿及露營區網路訂位，分別於前一年11月及12月1日8時30分及8時開放，均是以秒殺速度額滿，已確認訂位之旅客可在1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。

為表達對榮民的敬意，回饋榮民對國家的貢獻，在榮民節之前，特別推「榮民有感」的優先訂房活動，特別保留明年2月份櫻花季期間每日40間房（包含國民賓館及武陵富野度假村各20間，每日共計40間）給榮民優先於10月16日上午8時30分起至10月22日預訂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法