活化翻轉佐倉公墓區 花蓮市計畫爭取興建全民運動館

花蓮市公所今天舉行佐倉公墓公園化無障礙環境營造第一期工程開工儀式，將園區內道路拓寬。（圖由花蓮市公所提供）

2020/10/15 14:47

［記者王錦義／花蓮報導］花蓮市區從日治時期就啟用的佐倉公墓區由於都市發展從1987年禁葬，土地變更為公園用地，市公所規劃轉型為運動公園，公所今天舉行公園無障礙環境營造第一期工程開工儀式，市長魏嘉賢說，後續將爭取興建全民運動館，因此已申請明年度花東基金，預計2年內將佐倉全區公告期滿無人認領的無主墓起掘。

公所指出，佐倉公園自2016年魏嘉賢上任以來即指示積極改善環境，一掃30多年來民眾對佐倉的刻板印象，除了2018年爭取體育署600萬元前瞻計畫，鋪設1萬6千平方公尺的多功能運動草皮，今年又爭取花東基金2000萬元辦理串聯道路改善，工程將把園區內的道路截彎取直，原本5米的道路則拓寬為7.5米，另外還將新設排水設施，裝設路燈以及整地，讓環境更加人性化。

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佐倉運動公園的規劃分為近程、中程與遠程的3個方向，魏嘉賢說，占地9.7公頃的佐倉，未來將會是花蓮市、吉安鄉、新城鄉的共同生活圈中心，市公所目前正在執行的近程工作包括無主墓起掘、鼓勵遷葬、清除空墓、整平地基與種植草皮等，而無障礙環境營造第一期工程預計在明年2月完工，屆時將可緩解中央路車潮，透過活化翻轉，預期可帶動花蓮市西區的發展。

魏嘉賢說，台北市以及新北市這些大都會區有許多都是從墓地翻轉為大都市，很多都是由墓地轉成公園預定地，甚至變成住宅區，他相信只要有心，一定能夠完成這個使命。而在公所員工努力下，佐倉公園原有近400座的墳墓現已剩餘約100座，市公所目前正申請明年度花東基金，希望能在兩年內將佐倉全區公告期滿無人認領的無主墓起掘，未來將計畫爭取興建「全民運動館」。

花蓮市佐倉公墓從日治時期就啟用，在1981年變更為運動公園，1987年宣布禁葬，1996年公告遷葬，由於公墓歷史悠久，墓穴眾多，迄今38年仍無法遷葬完成解決，目前基地位址上還有一座從日治時期就啟用的火葬設備，高聳的煙囪成為當地地景，由於是台灣少數僅存的日式喪葬設施，屋頂上方還有1個五邊形標誌是日治時期花蓮港廳紋章，目前被提報登錄為歷史建物，不過今年6月遭到當地居民反對希望拆除。

花蓮市公所今天舉行佐倉公墓公園化無障礙環境營造第一期工程開工儀式，將園區內道路拓寬，市長魏嘉賢爭取設立全民運動中心。（圖由花蓮市公所提供）

花蓮市公所今天舉行佐倉公墓公園化無障礙環境營造第一期工程開工儀式，將園區內道路拓寬，市長魏嘉賢爭取設立全民運動中心。（圖由花蓮市公所提供）

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