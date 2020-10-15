活化翻轉佐倉公墓區 花蓮市計畫爭取興建全民運動館
［記者王錦義／花蓮報導］花蓮市區從日治時期就啟用的佐倉公墓區由於都市發展從1987年禁葬，土地變更為公園用地，市公所規劃轉型為運動公園，公所今天舉行公園無障礙環境營造第一期工程開工儀式，市長魏嘉賢說，後續將爭取興建全民運動館，因此已申請明年度花東基金，預計2年內將佐倉全區公告期滿無人認領的無主墓起掘。
公所指出，佐倉公園自2016年魏嘉賢上任以來即指示積極改善環境，一掃30多年來民眾對佐倉的刻板印象，除了2018年爭取體育署600萬元前瞻計畫，鋪設1萬6千平方公尺的多功能運動草皮，今年又爭取花東基金2000萬元辦理串聯道路改善，工程將把園區內的道路截彎取直，原本5米的道路則拓寬為7.5米，另外還將新設排水設施，裝設路燈以及整地，讓環境更加人性化。
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佐倉運動公園的規劃分為近程、中程與遠程的3個方向，魏嘉賢說，占地9.7公頃的佐倉，未來將會是花蓮市、吉安鄉、新城鄉的共同生活圈中心，市公所目前正在執行的近程工作包括無主墓起掘、鼓勵遷葬、清除空墓、整平地基與種植草皮等，而無障礙環境營造第一期工程預計在明年2月完工，屆時將可緩解中央路車潮，透過活化翻轉，預期可帶動花蓮市西區的發展。
魏嘉賢說，台北市以及新北市這些大都會區有許多都是從墓地翻轉為大都市，很多都是由墓地轉成公園預定地，甚至變成住宅區，他相信只要有心，一定能夠完成這個使命。而在公所員工努力下，佐倉公園原有近400座的墳墓現已剩餘約100座，市公所目前正申請明年度花東基金，希望能在兩年內將佐倉全區公告期滿無人認領的無主墓起掘，未來將計畫爭取興建「全民運動館」。
花蓮市佐倉公墓從日治時期就啟用，在1981年變更為運動公園，1987年宣布禁葬，1996年公告遷葬，由於公墓歷史悠久，墓穴眾多，迄今38年仍無法遷葬完成解決，目前基地位址上還有一座從日治時期就啟用的火葬設備，高聳的煙囪成為當地地景，由於是台灣少數僅存的日式喪葬設施，屋頂上方還有1個五邊形標誌是日治時期花蓮港廳紋章，目前被提報登錄為歷史建物，不過今年6月遭到當地居民反對希望拆除。