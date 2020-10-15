武漢肺炎增1例菲籍移工 又是檢疫期滿後確診

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例。（圖由指揮中心提供）

2020/10/15 14:14

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，為菲律賓籍30多歲男性移工（案531），於今年9月17日入境台灣，入境迄今均無症狀。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案自菲律賓搭機前3日內檢驗、9月17日入境機場採檢，以及10月1日集中檢疫期滿前採檢的結果皆為陰性，10月2日檢疫期滿後搭乘專車至旅館自主健康管理，10月12日由仲介安排專車至醫院自費採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，個案同日收治住院隔離，為求慎重，10月13日再次採驗，並於今日確診（Ct值31，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。

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莊人祥指出，該名個案於旅館自主健康管理期間，除前往醫院採檢外均無外出，衛生單位已掌握個案接觸者共10人，其中9人為專車乘客，列為居家隔離對象，1人為專車司機，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計531例武漢肺炎，分別為439例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。在確診個案中，7人死亡、491人解除隔離、33人住院隔離中。

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