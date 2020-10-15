旱象嚴重水情吃緊 埔里茭白筍農剉咧等

埔里鎮是全國最大茭白筍產地，用水量大，農民憂心少雨缺水會影響產量品質。（記者佟振國攝）

2020/10/15 13:50

［記者佟振國／南投報導］今年旱象嚴重，農委會農田水利署南投管理處目前也密切注意轄內水情狀況，尤其南投縣埔里鎮是全國最大的茭白筍產地，也是用水量大的農作物，若明年春雨持續遲到或偏少，在地2個工作站也將提前啟動分區輪灌，農民則是憂心忡忡，茭白筍結筍期需要大量活水，一旦水源不足，產量、品質都會受到影響。

今年7、8月颱風季節，颱風都是過門不入，創下1964年以來無颱風侵襲紀錄，全台少雨，秋冬季節又是中南部乾季，水情恐將愈來愈嚴峻，影響明年春耕。

請繼續往下閱讀...

農田水利署南投管理處表示，目前轄內灌溉水圳供水還算正常，且2期稻作即將收割，影響不像桃、竹、苗地區嚴重，但若是明年春雨遲到或偏少，抗旱措施也得啟動。

至於埔里鎮是全國最大的茭白筍產地，面積達1600公頃，目前1年4季都有農民栽種，在結筍生長期田間需要大量活水引入，今年3月間即因春雨不足，地方的2個水利工作站陸續採取分區輪灌，若即起至明年春天水情持續嚴峻，不排除分區輪灌會更提早實施，農民則是剉咧等，若供水不足，直接影響茭白筍的產量與品質。

農民表示，埔里鎮主要農業灌溉溪流南港溪與眉溪，因為降雨偏少，溪床都是乾涸狀態，水量只有往年秋冬的一半，地下水水位也驟降不利抽水，目前南烘圳、守城份圳取水口閘門已儘量開啟取水，得儘量撐到明年春雨，甚至是梅雨季，對茭白筍產業真的不是好消息。

今年無颱風侵襲，降雨偏少，埔里鎮主要河川眉溪水量稀少。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法