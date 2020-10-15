老中青幼全面照顧 竹縣首座綜合社會福利館預計2022年啟用

新竹縣首座綜合社會福利館今天開工動土，總經費2.1億元，預計2022年初啟用後，將成為新竹縣指標性的一站式社會福利服務據點。（記者廖雪茹攝）

2020/10/15 13:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣首座綜合社會福利館今天開工動土，總經費2.1億元，規劃公設民營托嬰中心、親子夢想館、兒童及青少年中心、竹北社會福利服務中心、北崙里社區活動中心以及地下停車場，縣長楊文科表示，預計2022年初啟用後，將成為新竹縣指標性的一站式社會福利服務據點。

開工動土典禮由楊文科擔任祈福儀式主典者，除了縣府主辦單位社會處、工務處、承攬規劃設計及興建施工團隊外，竹北市長何淦銘及各級民意代表也共襄盛舉。縣議員蔡志環代表致詞時，特別感謝縣府讓北崙里終於有自己的社區活動中心。

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楊文科表示，邁入高齡少子化社會，縣府積極營造友善育兒環境，推動社區公共托育家園、公設民營托嬰中心及非營利幼兒園等設施，更爭取衛福部前瞻計畫「少子化友善育兒空間建設計畫」補助，新建新竹縣首座綜合社會福利館，以實際行動，達成老中青幼全面照顧的目標。

此工程獲中央核定補助8200萬元，縣府自籌1億2800萬元，總經費2億1000萬元，自108年11月由禾曜建築師事務所規劃設計迄今，歷經數次基本設計、細部設計及都市設計審議，另召開兩次里民及公民參與會議廣納民意，由宏民營造承攬施工，預計2021年12月完工。

社會處長李國祿表示，社福館建築為地下2層至地上6層，將整合社會服務資源，規劃地下2層公用停車場、1樓公設民營托嬰中心、2樓托育資源中心（親子夢想館）、3樓兒童及青少年中心、4樓竹北社會福利服務中心、5樓北崙里社區活動中心，6樓為綜合會議室等。

新竹縣首座綜合社會福利館規劃有公設民營托嬰中心、親子夢想館、兒童及青少年中心、竹北社會福利服務中心、北崙里社區活動中心以及地下停車場。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣首座綜合社會福利館規劃有公設民營托嬰中心、親子夢想館、兒童及青少年中心、竹北社會福利服務中心、北崙里社區活動中心以及地下停車場。（圖由新竹縣政府提供）

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