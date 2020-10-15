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    另類公投！ 澎湖白沙鄉瓦硐社區票選社區發展方向

    白沙瓦硐社區公投，提案人挨家挨戶進行宣導。（記者劉禹慶攝）

    白沙瓦硐社區公投，提案人挨家挨戶進行宣導。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/15 11:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕這是不一樣的公投！澎湖縣白沙鄉瓦硐社區即將在11月1日舉辦公投，決定社區未來發展方向，不同於一般選舉公投，而是文化部新近推動的「公民審議」，整合社區議題進行提案，但過程也煞有其事，提案人四處向村民解說及拉票。

    此次公投緣起於白沙鄉公所所申請澎湖縣政府文化局計畫，由澎湖縣社區專輔中心（深耕文化工作坊）協助公所透過公民審議的方式整合社區議題進行提案，並以瓦硐社區為承辦單位，先由社區民眾共同參與，盤點社區資源，其次透過社區民眾共同討論及擬定推動議題。

    瓦硐社區居民提案分別為：瓦硐社區農漁產歡樂彩繪拼貼、撈綠金（海菜）體驗、愛戀巷港及再現商港風華等4案，由瓦硐村長吳清在、社區理事長陳丕和等4提案人帶著村民共同走上街頭，衣服還貼上候選號碼，挨家挨戶向村民說明，讓村民了解4提案的差別。根據統計，瓦硐社區16歲（含）以上皆具有投票權，有投票權150人，投票時間：11月1日（星期日）下午2到4時，投票地點在瓦硐社區活動中心。

    而4提案瓦硐社區農漁產歡樂彩繪拼貼是在張百萬至大路頂圍牆彩繪；撈綠金海菜體驗是辦理採海菜體驗活動；愛戀巷港則是創造瓦硐社區入口意象；再現商港風華就是提供居民休息等候的空間；一票可圈選兩案，超過兩案或無法辨識則視同廢票。

    雖然社區公投不同於一般選舉公投，但還是有印製票選公報。（記者劉禹慶翻攝）

    雖然社區公投不同於一般選舉公投，但還是有印製票選公報。（記者劉禹慶翻攝）

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