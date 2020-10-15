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    首頁　>　生活

    食蟻獸「小紅」背兒半夜翻牆翹家 逾一個月未尋獲

    小食蟻獸小紅今年5月10日產下1隻小仔。（動物園提供）

    小食蟻獸小紅今年5月10日產下1隻小仔。（動物園提供）

    2020/10/15 10:50

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園小食蟻獸「小紅」9月1日凌晨2點揹著6個月大的寶寶逃跑，只花約1分鐘就游出欄舍。動物園雖在當天傍晚找回寶寶，媽媽小紅至今仍沒找回。園方也強調，小食蟻獸逃走對民眾、動物和環境沒有危害，社會大眾不用恐慌。

    若民眾有發現小食蟻獸的蹤跡，請立即與臺北市立動物園聯絡。（動物園提供圖中動物非失蹤的個體小紅）

    若民眾有發現小食蟻獸的蹤跡，請立即與臺北市立動物園聯絡。（動物園提供圖中動物非失蹤的個體小紅）

    動物園表示，負責照養小食蟻獸的保育員9月1日早上巡視戶外活動場時，發現小食蟻獸小紅和寶寶失蹤，立刻調閱監視器影像，結果發現小紅9月1日凌晨2點半帶著寶寶翻越設有電牧線的柵欄脫逃。動物園區長立即協調大批人力幫忙搜尋，在9月1日下午順利找到小食蟻獸寶寶。儘管園方多次上山下地搜尋，仍沒找到小紅蹤跡，至今已逃跑超過1個月。

    小食蟻獸逃跑路線空照圖。（動物園提供，標註紅圈圈為逃脫位置）

    小食蟻獸逃跑路線空照圖。（動物園提供，標註紅圈圈為逃脫位置）

    動物園表示，小食蟻獸原本生活在南美洲熱帶雨林，大部分時間都待在樹上，牠們在攀爬時尾巴就像第五隻手，擁有抓握能力。小食蟻獸因為牠們沒有牙齒，進食得依賴又細又黏的長舌頭，平時最愛吃螞蟻和白蟻。小食蟻獸因為細小的眼睛視力不好，主要依賴聽覺和嗅覺，喜歡在夜晚活動，若在白天醒來，隨時隨地可能進入睡眠模式。負責照養小食蟻獸的保育員說，逃走的小紅個性膽小謹慎，雖然離家在外，但評估對民眾、動物和環境沒有危害，請社會大眾不用恐慌。

    動物園研判逃脫位置。（動物園提供）

    動物園研判逃脫位置。（動物園提供）

    動物園表示，小食蟻獸戶外活動場，在第一時間就加強防逃措施，小食蟻獸寶寶現在在保育員照顧下相當健康。由於國外動物園也有類似動物脫逃並尋回案例，動物園現在仍持續派員搜尋，並收集了寶寶的糞便塗抹在脫逃地點的四周，園方以脫逃位置為中心，採放射狀架設誘捕籠與紅外線自動照相機，希望能吸引小紅自動返家。動物園也呼籲，民眾若發現小食蟻獸的蹤跡，也請與動物園聯絡。

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