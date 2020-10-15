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    高市疫苗供不應求社區注射站18日起取消 里長不滿集結議會抗議

    公費流感疫苗嚴重不足，高市府通知各里設立的注射站，本月18日起取消，鳳山區多位區里認為背黑鍋，今天到議會前抗議。（記者葛祐豪攝）

    公費流感疫苗嚴重不足，高市府通知各里設立的注射站，本月18日起取消，鳳山區多位區里認為背黑鍋，今天到議會前抗議。（記者葛祐豪攝）

    2020/10/15 10:38

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕因公費流感疫苗嚴重不足，高市府通知各里設立的注射站，本月18日起取消，鳳山區多位區里認為背黑鍋，今天到議會前抗議，呼籲市長陳其邁向中央爭取更多疫苗。對此，高雄市衛生局強調，疫苗供不應求，才取消里注射站，請民眾到醫療院所施打，並將祭出獎勵措施，鼓勵診所優先將疫苗使用在四大高風險族群。

    高雄市公費流感疫苗從10月5日開打迄今，民眾受到肺炎疫情影響，今年施打情況特別踴躍。

    高雄市里長聯誼會會長劉啟芳，今天與多位鳳山區里長到議會前抗議，劉啟芳表示，鳳山區許多里長向他陳情，疫苗嚴重供應不足，之前社區有設立便民的注射站，執行3天後，發現疫苗不足，結果市府12日通知，18日起取消所有社區注射站，要到醫院診所注射。

    劉啟芳指出，但里長已經發出公告，通知里民來注射，結果要由里長來背黑鍋。他認為中央部會應有警覺性，今年注射一定非常踴躍 ，不能把責任推給地方，基層應該要「逆時鐘」，請陳其邁市長爭取更多疫苗。

    鳳山區中和里里長楊世君也說，許多市民到里的注射站，注射不到疫苗，把氣出在里長身上。

    對此，高雄市衛生局副局長林盟喬表示，高雄市各里幾乎都有設注射站，由於疫苗分配不足，各站可能只分配到幾劑，一下子就注射完，因此通知18日起取消注射站。

    衛生局指出，今年公費流感疫苗接種情況遠超過去年同期，10月5日開打迄今，高雄市已接種超過33萬5千餘劑，多數合約醫療院所均出現疫苗供不應求狀況。

    高雄市今年採購73萬350劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達26.3％。由於中央採分批配貨方式，截至今天已配送高雄市的疫苗數為47萬5838劑。

    考量目前公費流感疫苗短缺，高雄市衛生局將透過疫苗分配管控及彈性調撥，讓疫苗優先使用在四大高風險族群，近期將祭出獎勵措施，請醫療院所優先安排長輩等高風險族群接種。

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