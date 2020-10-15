台南健康社區選拔 5區社區發展協會獲獎

榮獲109年第5屆臺南市健康社區之一的永康區西灣社區發展協會。 （記者王姝琇翻攝）

2020/10/15 10:32

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局辦理「台南市健康社區選拔」，邁入第5五屆，今年共計5區社區發展協會獲獎，展現各社區居民、長者及志工推動健康社區成果豐碩。

市長黃偉哲表示，期勉各獲獎社區里民及志工深化區里，以具體成效詮釋健康社區精神，強化社區共同參與議題討論，強化民眾健康意識，啟發社區自發與居民自助互助精神，並帶動社區永續發展，鼓勵社區與居民攜手打造健康社區，共同營造本市健康高齡友善城市！

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台南發起健康社區選拔活動，盼透過選拔展現各社區推動健康城市議題與成果，藉以產生具有示範意義的健康社區，並作為社區營造典範。此屆5區獲獎單位中，永康區西灣社區發展協會對社區活動的推廣與研發積極，並善用各項社區社會資源，促成各項社區服務；佳里區安西社區發展協會積極推廣銀髮達人計畫，進行文化傳承與指導；柳營區八翁社區發展協會以社區服務體系，建立友善空間，加強社區安全，徹底推廣銀髮族安全，並以高齡自主防災策略強化社區健康安全。

此外，南區松安社區發展協會自主動員志工服務，對於關懷社區相當用心。社區婦女團隊運作良好，社區韌性高，持續推動社區空間改造，改善社區意象；新化區東榮社區發展協會以文化及歷史進行社區經營，並善用公所的公民咖啡，成功使用老人文康空間，發展多元高齡服務。以上獲獎社區推動成效卓著，顯示本市落實由下而上發展策略成功，健康社區政策已深耕區里。

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