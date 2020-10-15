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    向山致敬屆滿週年 太魯閣錐麓鼓勵長者、身心障礙者「進山」

    錐麓古道是合歡越嶺古道一部分，因生態豐富及陡峭峽谷地形聞名，總長10.3公里，目前西進路段部分步道崩塌，僅開放「東進、東出」，山友需自燕子口錐麓吊橋進入，抵達3.1公里處後原路折返。（記者王峻祺攝）

    錐麓古道是合歡越嶺古道一部分，因生態豐富及陡峭峽谷地形聞名，總長10.3公里，目前西進路段部分步道崩塌，僅開放「東進、東出」，山友需自燕子口錐麓吊橋進入，抵達3.1公里處後原路折返。（記者王峻祺攝）

    2020/10/15 10:26

    ［記者王峻祺／花蓮報導］行政院去年10月21日宣布山林解禁政策，近1年間親近山林人數明顯增加，以太魯閣國家公園為例，錐麓古道、南湖大山等山區，今年1至8月的入園申請核准人數，均比去年同期成長近3千人、奇萊山區則有約8千人，相當可觀。

    錐麓古道長約500公尺的「錐麓斷崖」，是古道最驚險壯觀的精華路段，沿途無遮蔽物，能清楚看見正下方高約600公尺的立霧溪峽谷及中橫公路。（記者王峻祺攝）

    錐麓古道長約500公尺的「錐麓斷崖」，是古道最驚險壯觀的精華路段，沿途無遮蔽物，能清楚看見正下方高約600公尺的立霧溪峽谷及中橫公路。（記者王峻祺攝）

    太魯閣國家公園管理處於2017年落實「使用者付費」原則，將「錐麓古道」列入園區收費首站，因地景人文獨特，雖收費仍連年榮登轄內入園申請人數之冠。在向山致敬屆滿週年之際，太管處鼓勵更多民眾「進山」，上月甫宣布年滿65歲以上長者半價優待、身心障礙者及必要陪伴者免費入園，讓山林開放政策更加普及、友善。

    在2020全國登山研討會中，太管處提出山域事故統計報告，錐麓古道去年度入園申請核准人數40234人，事故救援案件0；今年1至8月的入園人數為28877人，事故救援2件，分別是扭傷及遭落石砸傷。入園人數與去年同期相比增加2980人，漲幅不少。

    隨著親近山林人數攀升，「開放山林」、「資訊透明」、「便民服務」、「教育普及」及「明確責任」等5大山林解禁政策的持續推進，培養登山教育素養，也從國民教育、社會教育，進展至全民教育，登山不再僅是青壯年專利，中高齡者及身心障礙者也能同樣享有走進山林的機會。

    因台灣步入少子高齡社會化，年長者的健康素質，成為國民健康重要指標。錐麓古道自公布入園收費標準後，時隔4年重新修正條文，依衛生福利部康樂場所定義，將錐麓古道認定為「康樂場所」，並依老人福利法第25條及身心障礙者權益保障法59條規定，修正收費標準。此舉也對應持續進展的山林開放政策，期盼更多民眾「敬山、進山」。

    針對錐麓古道入園收費，一般遊客每人新台幣200元整；本國籍遊客6至12歲兒童、學生、「年滿65歲以上長者」，以及外國人在我國各級公、私立學校就讀者，均享半價優待；未滿6歲兒童、機關執行救難及救災需要人員、「身心障礙者及其必要陪伴者1人」則為免費優待。

    錐麓古道是合歡越嶺古道一部分，因生態豐富及陡峭峽谷地形聞名，總長10.3公里，目前西進路段部分步道崩塌，僅開放「東進、東出」，山友需自燕子口錐麓吊橋進入，抵達3.1公里處後原路折返。其中將途經全長約500公尺的「錐麓斷崖」，正是古道最驚險壯觀的精華路段，沿途無遮蔽物，能清楚看見正下方高約600公尺的立霧溪峽谷及中橫公路。受環境承載量管制，平日開放96人、例假日156人入園。

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