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    10/15 各報重點新聞一覽

    水情拉警報，經濟部水利署宣布，即起停止桃竹苗3縣市部分二期稻作灌溉。（記者彭健禮攝）

    水情拉警報，經濟部水利署宣布，即起停止桃竹苗3縣市部分二期稻作灌溉。（記者彭健禮攝）

    2020/10/15 06:13

    自由時報

    明年春雨恐偏少// 桃竹苗二期稻作 即起停灌

    經濟部昨召開「旱災經濟部緊急應變小組第二次工作會議」，因應一九六四年以來，首次遇上無颱風、全台降雨偏少，且反聖嬰現象明顯，預估明年春天雨量可能偏少，經濟部水利署宣布桃園、新竹、苗栗等三縣市部分灌區二期稻作停止供灌，初估影響面積約一．九萬公頃。

    詳見明年春雨恐偏少// 桃竹苗二期稻作 即起停灌

    運彩史最高 中市男獨得1650萬

    台中市「三冠王」彩券行上月底開出運彩史上最高獎金，一名年輕口罩男花六萬元投注足球賽事而獨得一千六百五十萬元，業者掛出祝賀紅布條，也引起相關運彩網站瘋狂討論，彩友說，該場賽事的對戰組合實力懸殊，這名幸運兒除了敢砸大錢下注，還能精準命中二十三連勝的強隊最後翻船，以一：四落敗，通靈般的神預測真是太厲害了！

    詳見運彩史最高 中市男獨得1650萬

    利誘軍官「戰時不抵抗」// 退役中校淪共諜 判刑4年

    空軍退役中校杜永心遭中國中央軍委會政治工作部吸收，以贈送二十萬元現金、酒、茶葉等方式，拉攏我國蔡姓陸軍現役中校，希望蔡男「替祖國效忠」，或未來台海發生戰事時「消極不抵抗」，因被拒絕而未遂，新北地院昨依違反國家安全法，判決杜男四年有期徒刑。

    詳見利誘軍官「戰時不抵抗」// 退役中校淪共諜 判刑4年

    聯合報

    史上最嚴峻水情戰役 桃竹苗部分停灌

    今年為一九六四年以來首度無颱風侵台，北部以外水情拉警報，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌昨都呼籲民眾「支援省水」。農委會則宣布，桃竹苗部分灌區將首度因乾旱停灌，一周內啟動，影響一點九萬公頃農地、兩萬多名農民。

    詳見史上最嚴峻水情戰役 桃竹苗部分停灌

    陳同佳 傳已辦理來台簽證

    協助港人陳同佳來台投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，昨天下午前往陸委會駐港台北經濟文化辦事處；他持透明文件夾進入，十分鐘後離開，疑似為陳同佳辦理赴台簽證。管浩鳴回應現場媒體詢問時僅稱是「辦理私人事情」，有進一步消息會通知。

    詳見陳同佳 傳已辦理來台簽證

    中國時報

    中天換照審查 NCC決議林麗雲王維菁無需迴避 江啟臣批 聽證會量身打造

    中天新聞台申請換發執照審查案，引發戕害新聞自由疑慮。今年8月甫上任、2位媒改學者出身的通傳會（NCC）委員王維菁、林麗雲，昨日在委員會議，提出2人迴避審議中天換照案，但委員會以無具體事證，證明他們會有所偏頗，決議不需迴避，NCC本月26日將首度就中天新聞台申請換照案召開的聽證會，仍由原定的2位委員主持。

    詳見中天換照審查 NCC決議林麗雲王維菁無需迴避 江啟臣批 聽證會量身打造

    美艦泊台 以緊急狀況最有可能

    旺旺中時媒體集團14日上午舉行政軍兵棋推演，針對美國總統大選前，美台交流之間最可能發生的十月驚奇，與會專家認為，美艦泊台的可能性較大，但這一定出自於美艦真的發生緊急狀況才會泊台，美國方面也會要求台灣保持低調，由美方來向中共做出解釋，美方不欲在選前刻意升高台海局勢。

    詳見美艦泊台 以緊急狀況最有可能

    中市北平路的「三冠王」彩券行開出運彩史上最高獎金。（記者許國楨攝）

    中市北平路的「三冠王」彩券行開出運彩史上最高獎金。（記者許國楨攝）

    空軍退役中校杜永心被中國中央軍委會吸收為中國發展組織，新北地院昨判決杜男4年有期徒刑。（資料照）

    空軍退役中校杜永心被中國中央軍委會吸收為中國發展組織，新北地院昨判決杜男4年有期徒刑。（資料照）

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