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    首頁　>　生活

    醜小鴨走入歷史 台鐵中壢臨時後站、跨站天橋啟用

    林佳龍（右）、鄭文燦（左）提醒搭火車旅客須經由跨站天橋2樓進入車站月台候車。（記者李容萍攝）

    林佳龍（右）、鄭文燦（左）提醒搭火車旅客須經由跨站天橋2樓進入車站月台候車。（記者李容萍攝）

    2020/10/14 21:53

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運延伸線中壢站暨桃園鐵路地下化先導工程，歷經約2年興建台鐵中壢臨時後站及跨站天橋，14日由交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人剪綵啟用，跨站天橋連接中壢站前、後站，提供友善安全的行人動線，原後站站體同步封閉外，原地下穿越道預計11月中旬封閉後拆除，以進行機捷A23中壢站主體工程、台鐵臨時軌切換所需的軌道及月台工程，讓鐵路地下化施工無縫接軌，朝北北桃1小時首都生活圈的目標邁向。

    台鐵中壢車站日均進出旅客5萬5000人次，運量排名台鐵全線第三，僅次台北、桃園車站，但過去因公廁環境髒亂、建築老舊等，屢被PTT網友票選為「全台環境最髒亂（醜）火車站」，鄭文燦致詞時不諱言就是「醜小鴨」，但嶄新的臨時後站及跨站天橋，是桃園軌道建設重要里程碑，前站維持使用，後站遷建後將稱為「中壢新後站」，意味醜小鴨會走入歷史。

    鄭文燦表示，中壢臨時後站為3層樓結構，1樓為售票區，2、3樓為辦公及機房用地，民眾購票後需經由跨站天橋2樓進入車站月台候車，市府新設無障礙電梯、坡道及親子廁所等，便利攜帶大件行李及行動不便者使用；跨站天橋3樓連通前、後站，取代原本的人行地下道；市府交通局配合在後站外規劃旅客臨停接送區、計程車排班區、YouBike租賃站、公車轉乘區等，讓旅客轉乘更方便。

    鄭提到，為減少鐵路地下化與機場捷運的施工介面，市府團隊與交通部鐵道局協調，變更機場捷運延伸線部分設計，將中正路橫渡線降挖3.2公尺、A23站降挖5.7公尺並後退6公尺，讓中壢車站的結構採「鐵路在上、捷運在下」的配置，且中正路橫渡線降挖後將形成一條中正路地下街，未來會在中平商圈及後續都更計畫中預留地下道出口，連結周邊商圈市集、帶動站前商機。未來中壢車站將有桃園鐵路地下化、機場捷運及綠線延伸中壢段等三鐵共構，成為桃園重要的交通樞紐及商業中心。

    林佳龍提到，桃園鐵路地下化計畫綜合規劃報告在9月獲得行政院核定，計畫總經費1047億9300萬元，中央負擔75%、市府負擔25%，中壢臨時後站及跨站天橋的啟用，是我國都會區的鐵路捷運化、立體化的重要里程碑。

    林還說，早期桃園都市格局都是沿著鐵道或重要道路，缺乏完整的都市城鄉發展計畫，「三心六線」的軌道願景，將改變桃園市都市結構的發展，交通部將持續支持桃園市，包括鐵路及軌道建設、高快速公路路網等，並推動各場站開發與都市縫合，讓桃園市成為首都圈的一部分。

    包括鐵道局局長胡湘麟、台鐵管理局副局長朱來順、立法委員趙正宇、台灣世曦工程顧問公司董事長施義芳、大陸工程公司台灣事業處總經理陳學聖、桃園捷運公司副總經理吳昭賢等人均出席啟用儀式。

    圖由左至右為台鐵管理局副局長朱來順、立委趙正宇、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟同台主持中壢臨時後站及跨站天橋啟用典禮。（記者李容萍攝）

    圖由左至右為台鐵管理局副局長朱來順、立委趙正宇、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、鐵道局長胡湘麟同台主持中壢臨時後站及跨站天橋啟用典禮。（記者李容萍攝）

    台鐵中壢臨時後站及跨站天橋即日起啟用。（記者李容萍攝）

    台鐵中壢臨時後站及跨站天橋即日起啟用。（記者李容萍攝）

    台鐵中壢臨時後站售票處。（記者李容萍攝）

    台鐵中壢臨時後站售票處。（記者李容萍攝）

    台鐵中壢臨時後站收費閘門。（記者李容萍攝）

    台鐵中壢臨時後站收費閘門。（記者李容萍攝）

    中壢車站嶄新的跨站，為3層樓結構。（記者李容萍攝）

    中壢車站嶄新的跨站，為3層樓結構。（記者李容萍攝）

    購票後需經由跨站天橋2樓進入車站月台候車。（記者李容萍攝）

    購票後需經由跨站天橋2樓進入車站月台候車。（記者李容萍攝）

    民眾購票後需經由跨站天橋2樓進入車站月台候車。（記者李容萍攝）

    民眾購票後需經由跨站天橋2樓進入車站月台候車。（記者李容萍攝）

    中壢車站原後站站體已拉下鐵門封閉，近期將配合機捷施工拆除。（記者李容萍攝）

    中壢車站原後站站體已拉下鐵門封閉，近期將配合機捷施工拆除。（記者李容萍攝）

    中壢車站貫穿前後站的人行穿越道預計11月中旬封閉，配合機捷施工拆除。（記者李容萍攝）

    中壢車站貫穿前後站的人行穿越道預計11月中旬封閉，配合機捷施工拆除。（記者李容萍攝）

    中壢車站貫穿前後站的人行穿越道預計11月中旬封閉。（記者李容萍攝）

    中壢車站貫穿前後站的人行穿越道預計11月中旬封閉。（記者李容萍攝）

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