嘉市大型徵才17日登場 提供逾2300個職缺

雲嘉南分署日前舉辦徵才活動，吸引求職者到場應徵。（雲嘉南分署提供）

2020/10/14 21:38

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕找工作看過來！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心17日上午9點半至下午1點，將在嘉義市東區體育館舉辦大型徵才活動，31家廠商釋出逾2300個職缺，其中，知名健身中心開出健身教練等職缺，月薪上看60K，希望吸引人才在地就業。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這場徵才活動是今年疫情解封後，嘉市最大場徵才活動，特別開發出許多嘉義在地新廠職缺，包括World Gym嘉義店徵健身教練、健身諮詢專員，月薪24K至60K，以及首間進駐湖子內區段徵收的大鼎冷鏈公司徵門市主管、品牌企劃等，月薪25K至40K；近期即將開幕的洋城義大利餐廰、大河屋日式燒肉丼徵儲備店長、儲備幹部，月薪32K至36K。

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此外，參加徵才活動廠商，還有嘉義知名的耐斯企業、耐斯廣場、老楊食品、50% Fifty Percent匯姿公司，以及鄰近的台南知名企業包括台積電、恒大公司等。

劉邦棟說，實體徵才不僅現場選擇性多，也可直接與廠商面對面，加速成功錄取機會，請求職者多多把握，也提醒求職者找工作前要多花時間了解自己的需求及目標，才能找到適合的工作。

活動當天上午9點起在嘉義市立棒球場停車場提供免費接駁車，詳情及職缺可上台灣就業通網站查詢台灣就業通

雲嘉南分署長劉邦棟表示，實體徵才不僅現場選擇性多，也可直接與廠商面對面，加速成功錄取機會。（雲嘉南分署提供）

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