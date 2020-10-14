嘉市玉山國中學生登項玉山 師生家長視訊同享喜悅

玉山國中校長鄭振銘帶領國三學生成功登上玉山主峰，眾人高唱「玉山之歌」、開心合影。 （鄭振銘提供）

2020/10/14 21:22

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕登上台灣最高峰玉山，對嘉義市玉山國中學生而言，是學習更是傳承！今天上午校長鄭振銘等多位師長，帶領24位國三學生成功登上玉山主峰，眾人高唱「玉山之歌」，並透過網路與在校師生及家長視訊；登頂學生說，「山上天氣冷，攻頂前下著雨，登頂後，變天了，出現大景，景致美極了！」

市府教育處長林立生、玉山國中家長會長侯宏昆與多位家長，今天上午到玉山國中與在校師生，守在螢幕前與登頂師生視訊，約10點20分，畫面傳來校長鄭振銘宣布玉山國中師生成功登上主峰，現場響起熱烈掌聲。

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「太好玩了！我辦到了！」女同學鄭思涵登頂後，與媽媽視訊時，分享感言說國中三年的學習更加有意義，讓媽媽既感動又開心說「你好棒！」

今年共28位國三學生參加，昨晚夜宿東埔山莊，今天凌晨1點多由東埔山莊出發，早上約8點抵達排雲山莊，約10點20分成功登玉山主峰。

鄭振銘說，山上天氣冷，出發後下著雨，最後200公尺上主峰頂的路，在岩石中攀爬而上，花了半個多小時才登上玉山主峰，登頂後，出現大景，登山過程像是人生，辛苦過後就能看到這樣美景。

林立生透過視訊對沒有登上主峰的同學，勉勵說國中3年來累積的經驗，成了人生最重要回憶，挫折讓人生的路更寬廣，要對自己有信心，訓練體能，將來帶家人一起登頂。

玉山國中自105學年度起，透過人文玉山、走讀玉山、探索玉山、關懷玉山、美哉玉山五大面向策畫課程，其中，探索玉山課程讓一年級生全數爬麟趾山；二年級時，經體適能、品格及團體力等考量，每班選出4人登玉山前峰；三年級再從登過玉山前峰者中，依學生參加意願，組隊完成登主峰目標。

成功登頂的女同學鄭思涵（左）與媽媽（右）視訊分享心情，媽媽開心對她比了個讚。（記者丁偉杰攝）

玉山國中學生在登玉山途中，稍作休息，感受大自然美景。 （鄭振銘提供）

玉山國中在校學生，守在螢幕前與登頂師生視訊。（記者丁偉杰攝）

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