保護水下文化資產 文化部推動找尋「羅妹號」

文資潛水人員想找出水下文資及羅妹號。（記者蔡宗憲攝）

2020/10/14 21:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁是國際首屈一指的潛水勝地，除了豐富的珊瑚礁生態，擁有豐富歷史脈絡的恆春半島海域，許多珍貴文化資產都還未被發掘，文化部近年宣揚水下文化資產保存維護，特別選定墾丁地區推廣，除鎖定找尋改變台灣歷史的「羅妹號」，希望更多水下文化資產能在被發現的第一時間可立即通報。

台灣陸地上的文化資產保護，多數民眾已相當有共識及敏感度，但水下文化資產保護則是近年逐漸被注意到，文化部邀請相關領域專家學者，宣導保護水下文化資產的作法與成果、介紹潛水人員保護水下文化資產倫理守則、探討臺灣水下文化資產未來的發展之外，更邀請當地文史工作者介紹恆春在地的海洋歷史。

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恆春海洋歷史文化中，最具傳奇背景的，莫過於影響後續牡丹社事件發生的「羅妹號」事件，這艘沉船的確切位置仍未被潛水界發現過，這次推廣水下文資保存活動，水下考古學界及文資局都期盼，未來水下文化資產的概念，透過「水下文化資產潛水人員教育推廣活動」，能鼓舞潛水界發掘出這艘神祕沉船。

淡大海下科技中心主任劉金源說，聘請水下考古團隊，帶領25名資深潛水教練進行2個半天的「水下文化資產現地保存作法」，希望本次的推廣活動，讓更多潛水人員充實水下文化資產知識，在未來能協助水下文化資產保護，並將水下文化資產保護的觀念納入潛水員的訓練課程，相信找出「羅妹號」遺址不是夢想，未來更能從水下文資保護延伸出水下遺址觀光。

文資潛水人員推廣水下文資保護。（記者蔡宗憲翻攝）

文資潛水人員推廣，想找出水下文資及羅妹號。（記者蔡宗憲翻攝）

文資潛水人員想找出水下文資及羅妹號。（記者蔡宗憲翻攝）

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