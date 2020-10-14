走台1線和生路注意！10/16~30路面刨鋪單線通車
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市台1線和生路，從復興路口到屏東縣交通隊段，16日到30日每天上午8點至下午6點進行路面AC刨鋪及標線標繪工程，部分道路封閉將，單線雙向通車，請駕駛人改道或減速慢行。
公路總局說，預計10月16日到22日封閉和生路南下路段，車輛由北上車道單線雙向通行；預定23日到30日封閉北上路段，車輛由南下車道單線雙向通行，為避免塞車，駕駛人可改行市區道路或沿和生路轉瑞光路延伸開闢道路銜接台27線。
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〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市台1線和生路，從復興路口到屏東縣交通隊段，16日到30日每天上午8點至下午6點進行路面AC刨鋪及標線標繪工程，部分道路封閉將，單線雙向通車，請駕駛人改道或減速慢行。
公路總局說，預計10月16日到22日封閉和生路南下路段，車輛由北上車道單線雙向通行；預定23日到30日封閉北上路段，車輛由南下車道單線雙向通行，為避免塞車，駕駛人可改行市區道路或沿和生路轉瑞光路延伸開闢道路銜接台27線。
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