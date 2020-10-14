花蓮縣道193北端拓寬工程延宕 東服中心邀中央地方會勘

花蓮縣193縣道新城北端由於路幅狹小，縣府向中央爭取推動193縣道北端新闢外環道工程。（記者王錦義攝）

2020/10/14 19:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動193縣道新城北端新闢外環道工程，過去由於環境爭議遭環團質疑開路的必要性，在縣府不斷修正重新送審後，行政院東部聯合服務中心今天邀集交通部公路總局、縣府建設處雙方實地會勘，新入口南移約450公尺，公路總局第四區養護工程處長李順成說，目前已經收到縣府修正計畫將送部裡審查，若通過後就可盡速執行。

縣道193北端新闢外環道計畫在2018年通過環境差異分析會議後，由於計畫內容被要求進行部份修正，執行進度嚴重落後，縣府原打算針對2到6公里處先行動工，行政院東部聯合服務中心邀集公路總局第四區養護工程處、縣府建設處雙方進行現地會勘，針對計畫內容修正部份做確認，0到2公里部份新闢出入口，南移約450公尺與三棧路做交叉路口，避開原先舊193起點處路型不佳問題，縣府希望公路總局能盡快審議通過，今年底前順利啟動執行計畫。

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東服中心執行長洪宗楷說，縣府研擬以外環道方式並繞過公墓辦理修正計畫，過去尚有眾多事項尚須釐清，以至於計畫延宕，昨藉由實地會勘後進行雙方溝通協調，就審查意見補正，等縣府修正完成提報審議後，再送審議協調小組儘速審議，期盼在中央、地方攜手合作下，滿足花蓮地方居民對新闢道路的期待。

縣府建設處土木科長李國雲說，193縣道起點往南移約450公尺，移到三棧路這個路口，會做一個適當的弧線，讓路型更能符合現代化路口，而依據環差會議，193縣道北端許多路段都採新闢路線，往西側移動，避開國土保安林地等環境議題，未來完工後舊的193縣道會轉型為自行車道與地方居民聯絡道，保留原先景色，新闢路線可改善目前舊路彎曲、大型車行駛不易、會車困難等問題，最重要的是可避開新城第二公墓路段。

縣府建設處指出，193北端工程內容為新闢20米寬道路，改善長度從0K到6K約為7300公尺，配有雙向7公尺車道、雙向機慢車道5公尺、景觀綠帶及草溝雙向4公尺，還有東側自行車道4公尺，工程款總計為9億多元，其中3億元為新闢道路土地徵收費用，其餘6億元中央補助88％，地方配合款12％，若能在年底順利啟動，希望能在2022年前完工。

花蓮縣193縣道拓寬案早在1999年即通過環評，相隔近20年後，2016年重啟環差審查，但位於新城北段因要開發保安林地引起爭議，環團質疑在歷次審查中提出的開發目的不斷變更，從最初疏導交通、改善道路到防災救生，簡直是為了拓寬而拓寬；加上前段拓寬後但七星潭風景區卻仍維持現狀，路線上成為「香腸型」前寬後窄設計，憂心未來更多的車輛進入將「塞爆七星潭」，不過經過9次環差會議，審查仍在2018年通過，避開保安林地往西移新闢路線。

花蓮縣府向中央爭取推動193縣道北端新闢外環道工程。（記者王錦義攝）

花蓮縣193縣道新城北端由於路幅狹小。（記者王錦義攝）

花蓮縣府向中央爭取推動193縣道新闢外環道工程。（記者王錦義攝）

花蓮縣193縣道新城北端由於路幅狹小，縣府向中央爭取推動新闢外環道工程。（記者王錦義攝）

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