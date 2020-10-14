週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風

明天大台北地區、基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區、沿海地帶與離島容易出現8級至10級強陣風，外出或海邊活動請留意安全。（資料照）

2020/10/14 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日北部與東半部有機率出現局部短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴的天氣為主，南投縣部份地點則有機率出現36度高溫；離島、沿海與大台北地區易出現強陣風，各地也有日夜溫差較大的情形，民眾若長時間外出請多帶幾件隨身衣物。

中央氣象局預報，明天受東北風影響，大台北地區、基隆北海岸及東半部地區均有局部短暫雨，桃園以南為多雲到晴；另外，由於東北風依舊強勁，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義、台南及東南部（含綠島、蘭嶼）沿海也有8至9級強陣風，風浪亦大，民眾進行海邊活動、海上作業請特別注意自身安全，大台北地區也有較強陣風出現，請民眾留意。

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氣象局還特別針對南投縣發布了高溫資訊特報，明天中午前後，南投縣近山區或河谷地區有機率出現36度高溫，請當地民眾留心。

至於今年第16號颱風「南卡」，今天下午2點位於鵝鑾鼻西方約1520公里的海面上，即將登陸越南；而菲律賓東南方熱帶性低氣壓將逐漸進入南海，當它進入南海後也有發展為第17號颱風「沙德爾」的可能性，請民眾留意最新氣象資訊。

天氣風險公司指出，南卡颱風逐漸向西遠離後，今、明兩天台灣環境的水氣會很明顯的減少，但迎風面北海岸到東北角以及宜蘭地區還是維持多雲到陰，容易有飄雨的天氣，還是要隨身攜帶雨具。下一波水氣增多的時間點將會落在週五，屆時晚間東北風強度再度略增，迎風面降雨會趨於明顯，宜蘭地區往南到花蓮沿岸又有強降雨或豪大雨發生機會，雨勢可能在夜晚到清晨的時段會最明顯。

溫度方面，明天清晨、深夜各地低溫約22度至25度，北部及東半部地區高溫約28度至30度，其他地區31度至33度，中南部日夜溫差較大。

紫外線方面，明天澎湖與台東地區為紅色「過量級」，其他地區均為「中量級」至「高量級」。

空氣品質方面，明天東北風影響，竹苗以北擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部沿海地區及離島微量境外污染物影響，臭氧濃度易偏高；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級

氣象局發布陸上強風特報，提醒明天雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及外島容易出現強陣風，沿海及鄰近海域有較大風浪，需注意安全。（圖擷取自中央氣象局）

明天清晨、深夜各地低溫約22度至25度，中南部日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

中央氣象局表示，南投縣明日中午前後，近山區或河谷地區有機率出現36度高溫，請當地民眾留意。（圖擷取自中央氣象局）

明天各地空氣品質預報。綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自中央氣象局）

明天各地紫外線預報，澎湖與台東地區為紅色「過量級」，其他地區均為「中量級」至「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

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