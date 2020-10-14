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    質疑纜線亂拉、管線租金太便宜 恆春鎮代要求有線電視調降月租費

    質疑長年電纜亂拉、管線租金太便宜，恆春鎮代盧榮士要求有線電視降低月租費。（記者蔡宗憲攝）

    質疑長年電纜亂拉、管線租金太便宜，恆春鎮代盧榮士要求有線電視降低月租費。（記者蔡宗憲攝）

    2020/10/14 18:02

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有線電視線路近年朝地下化發展，卻衍生部分易淹水地區質疑管線造成阻塞，恆春鎮代盧榮士昨天在鎮代會上，質疑廢棄電纜常留在溝內，雨季形成積水阻塞，加上租用架空纜線或溝渠纜線價格過低，要求有線電視公司必須降低收視費回饋；屏南有線電視公司則強調，費率尊重縣府審查，而廢棄纜線是各單位共業，將與工務單位共同處理。

    根據鎮民代表盧榮士調查資料，台南市的有線電視公司，每年每1米纜線租用價格是1.2元，高雄市則是1元，他認為屏南有線每年繳給恆春鎮卻僅少少的費用，簡直是做無本生意，多年來拉設的長度也含糊不清，希望全面清查租用的長度。

    此外，盧榮士也提到，近期到各溝渠、電桿會勘，發現有線電視的纜線拉得亂七八糟，影響景觀之外，溝區內甚至有許多廢棄的電纜也未抽除，過去多年累積下來，如果近期颱風帶來大雨積水，恐怕會釀成災情。

    對於盧榮士質詢，恆春鎮長陳文宏認為有線電視拉設纜線的長度，如有疑慮將全面清查，也將要求屏南有線針對偏遠距離收視戶纜線拉設工程費用給予折扣，畢竟是區內管線密集也沒有打折，偏遠需求收視戶實不該拉高太多工程費。

    屏南有線電視公司表示，繳給恆春鎮的纜線架設相關費用，每年合計超過38萬，還每年支援豎孤棚活動，絕非僅幾萬塊錢，而費率調降屬於屏縣府的審查權限，公司每年都會尊重費率調整；至於廢棄管線，屬於各單位的共業，會與工程單位聯合會勘清除，屬於屏南的絕不會推卸責任。

    質疑長年電纜亂拉、管線租金太便宜，恆春鎮代盧榮士要求有線電視降低月租費。（記者蔡宗憲攝）

    質疑長年電纜亂拉、管線租金太便宜，恆春鎮代盧榮士要求有線電視降低月租費。（記者蔡宗憲攝）

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