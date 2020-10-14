瑰寶！彰市聖王廟門神彩繪多達3層 疑百年前鉅作具文資保存價值

聖王廟中港（中門）的門神彩繪色彩較為鮮艷。（記者湯世名攝）

2020/10/14 17:58

［記者湯世名／彰化報導］瑰寶！彰化市國定古蹟彰化聖王廟（又稱「威惠宮」）門神彩繪老舊裂損，市公所委請專家調查研究，發現彩繪完成於1979年之前，且有2層、甚至3層的彩繪地層，可往前推至1912年之前，極具文資保存與研究價值，亟須先進行加固填補保護以免圖層繼續裂損，市長林世賢認為，這堪稱是彰化市乃至全國的瑰寶，值得提報文化部作專案研究與保護之用。

彰化市公所委託「采牧士山房」進行聖王廟門神彩繪調查研究，以決定如何修復，今天舉辦成果發表會，市長兼聖王廟管理人林世賢向與會的文化部文資局、文化局等單位代表及地方人士，說明調研成果及後續修復作為。

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林世賢表示，聖王廟建築體裂損待修，門神彩繪是廟宇重要的空間構件，市公所於研擬整體修復計畫之初，即決定將門神彩繪修復獨立施作，而為維護傳統民間信仰下門神彩繪的完整莊嚴，同時避免門扇每日開闔碰撞造成彩繪持續裂損，因此決定先進行科學檢測等相關調查研究事項。

「采牧士山房」主持人周志明指出，聖王廟三川殿中港門神為秦叔寶、尉遲恭，彩繪層有2層，表面嚴重缺損佚失、起甲澎拱；至於小港龍、虎邊另4扇門神彩繪，都是文官圖案，同樣嚴重缺損澎拱，和中港門扇不一樣的是，可以窺見第3層彩繪層。

本案進行六扇門神彩繪的基礎調查，除了尺寸及劣損狀況外，同時透過門神彩繪的可見光、紅外線、紫外光和顯微影像等檢測，確認門神彩繪的保存狀況，最後提出後續保存維護的建議。

聖王廟6扇門神彩繪依據文獻調查，目前並沒有確切的施作時間及作者，但該門神彩繪至少完成於1979年之前，再加上至少有2層以上的彩繪地層，可往前推至1912年當代的彩繪。

周志明表示，雖然彩繪線條與構圖不算精緻，但就信仰文化記憶，以及當代材料的特殊性，建議門神彩繪修復採用仿作。

林世賢表示，依據此次調查研究，市公所日前邀請學者專家先行討論未來修復方向，一致認為聖王廟門神彩繪極具保存研究價值，應盡快進行加固保護，以免持續裂損，至於將來採取異地保存或仿作，將參考相關單位及各界意見後進一步討論。

林世賢說，眾多寺廟古蹟是彰化市引以為傲的瑰寶，寺廟治理是市政工作重要環節，他就任之後針對急迫性的寺廟古蹟修復，指示相關同仁調查整理，其中聖王廟、元清觀廟體修復工程預定10月底招標，南瑤宮正殿及三川殿整修工程規劃設計，則已進入期末審查，明年度向上級爭取工程經費。

聖王廟管理人林世賢指著虎邊（進廟左邊）門神彩繪說據研究也有三層重疊的現象。（記者湯世名攝）

聖王廟龍邊（進廟右手邊）的門神彩繪破損也極為嚴重，珍貴的是有三層重疊不同時期的彩繪。（記者湯世名攝）

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