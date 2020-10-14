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    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光

    民眾在臉書指出，阿嬤翻出1張超過100年前的歷史文件。（圖取自爆廢公社）

    民眾在臉書指出，阿嬤翻出1張超過100年前的歷史文件。（圖取自爆廢公社）

    2020/10/14 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣歷史政權更迭，有民眾在臉書指出，家中阿嬤昨（13日）整理房間時，發現1張年代超過100年的歷史文物，是1張「大日本帝國」（1868年-1947年）時期的土地「契尾」，網友驚呼「太有價值了！」

    民眾將照片貼到臉書社團「爆廢公社」，家中阿嬤昨日整理房間時，翻出1張折成4等份的泛黃、發霉白紙，竟是「大日本帝國政府」的「契尾」，按內容來看是1張土地買賣契約，上方載明買賣雙方姓名、住址，以及買賣標的物、價金等資訊，買方以20元向賣方購買土地，付出「金六十錢」作為稅金，並蓋有「澎湖廳」印章，時間為明治30年（1897年），距今123年。

    據了解，日治時期，「大日本帝國」於1895年3月26日設置澎湖設置「澎湖列島行政廳」，1897年改為「澎湖島廳」，同年5月3日改制為「澎湖廳」，該行政機構在1920年又改制為「澎湖郡」，後於1926年改回「澎湖廳」，當時有「帝國的南方鎖鑰」之稱。

    PO文民眾說：「我覺得比較厲害的是阿嬤的阿嬤開始就收在衣櫃，途中經歷了2-3次的搬家改建。」不少網友認為，該張「契尾」相當具有歷史價值，眾人紛紛留言指出，「這是古董了吧」、「千萬不要護貝，防潮處理表框保護起來就好，護貝了會損壞的」、「愛心郵票連寄都不能寄」、「趕快掃描存檔！」、「可以當傳家寶了」、「那時候的列印技術真猛」。

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