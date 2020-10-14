武漢肺炎疫苗冷鏈採建置或租用倉儲？ 陳時中：最快本週有方案

德國BNT武漢肺炎疫苗需要保存在負70度的環境中，因此需要提高冷鏈規格，指揮中心指揮官陳時中表示，關於建置或租用倉儲等相關方案，最快本週會有方案。（指揮中心提供）

2020/10/14 16:56

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣東洋藥品前天宣布取得德國BioNTech（BNT）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗台灣代理權，但此支疫苗需要保存在負70度的環境中，因此需要提高冷鏈規格，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前關於建置或租用倉儲等相關方案，正由行政院副院長沈榮津召集各部會研擬中，預計最快本週會有方案。

針對東洋提到最快明年首季可望有千萬劑武漢肺炎疫苗來台，陳時中指出，他們有那個量，我們不見得要買，這是兩件事，認為是商業行為，原廠提供他們額度，我們還是要看看技術性資料、臨床試驗結果，再評估能不能進口，畢竟BNT疫苗價格也不便宜，1劑要20元美金，要打2劑，但不會因為這樣就說不要，仍要著重於效果較重要，坦言會考慮買一些，只是冷鏈是否承擔得起也要衡量。

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對於國內採購疫苗量是否可能超過需求量，陳時中提到，現在重複投資也不是完全沒有可能，因此就是要考驗判斷力，研發中的武漢肺炎疫苗，技術、價格都不一樣，品質也都不知道。

陳時中強調，對於國外採購疫苗，第一波有一定數量的需要，但第二波仰賴國產疫苗，現在進展的相關數字都不錯，前提若是一切順利的話，可能會在第2季與第3季之間量產。

至於外界關注冷鏈設備問題，陳時中強調，目前由行政院副院長沈榮津召集各部會研擬中，要再看看建置或租用的效益高，預計最快本週就會有方案。

陳時中提到，台灣東洋藥品要自行建置倉儲，而我國冷鏈業者也滿強的，可以做到負60度，只是現在是疫苗冷鏈，必須要比海鮮的溫度、電力更穩定，以免萬一中斷產生不良反應，影響品質。

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