誤中「山豬吊」台灣黑熊 2年激瘦11.3公斤

東卯山台灣黑熊2018年被捕繫放時體重達95公斤。（記者歐素美翻攝）

2020/10/14 17:10

〔記者歐素美／台中報導〕日前誤中「山豬吊」陷阱受傷的台灣黑熊，2018年東勢林區管理處捕捉繫放時，體重達95公斤，不料，本月13日獸醫為牠麻醉秤重，體重僅剩83.7公斤，2年瘦了11.3公斤，瘦身速度驚人；東勢林管處說，野生動物在戶外會因體能及氣候等很多因素而出現體重增減，這次受傷後食慾很好，應非受傷所致。

今年10月1日在東卯山誤入「山豬吊」陷阱，被東勢林管處及特生中心救出的台灣黑熊，曾於2018年大雪山地區黑熊的族群監測和保育宣導計畫中被捕捉繫放，當時測得體長163公分高、體重達95公斤。

請繼續往下閱讀...

這次黑熊受傷後，被運送至特生中心低海拔試驗站照護12天，昨天進行第一次健康檢查及移籠評估，獸醫師團隊將黑熊麻醉秤重，體重83.7公斤，需5人合力才能抬至醫療台上檢查治療。

應非這次受傷造成

東卯山台灣黑熊體重從95公斤減到83.7公斤，2年瘦了11.3公斤，速度驚人！東勢林管處說，野生動物在野外會因自身體能條件及氣候等諸多因素，致體重增減，但沒有實際調查數據確認牠這兩年的體重變化，無法確認體重降低的因素。

東勢林管處指出，這次黑熊受傷，1天內即獲救，在照養期間每日食慾都非常良好，給予的蔬果、雞蛋、牛肉等都幾乎吃光，研判應非因這次受傷才造成體重驟減。

東卯山台灣黑熊這次受傷後，獸醫將牠麻醉後秤重，體重83.7公斤，2年瘦了11.3公斤，但仍要5人才抬得動。（東勢林管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法