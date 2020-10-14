立委籲科技部應整合防疫科研 吳政忠：透過精準健康方案進行

科技部部長吳政忠出席立法院教育及文化委員會，指出科技部裡成立了5個群組防疫平台，協助防疫國家隊。（記者陳志曲攝）

2020/10/14 16:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕防疫工作必須不斷進行，立委要求科技部應該擔起防疫國家隊科研領頭羊，也對5個新成立防疫科學中心預算無著落感到憂心。科技部長吳政忠今於立院答詢時表示，已先投入3億元，並積極爭取111年納入科技預算，對於有關單位科研整合，未來也會在精準健康方案之下進行。

立委吳思瑤指出，目前台灣、全球最急迫的是防疫，所以科技、科研需要國家隊，這是防一場接力賽、耐力賽，第一階段發揮製造業量能發展口罩國家隊之後，下一個階段包括快篩、疫苗、藥物，接手的應該是防疫科研國家隊，但看起來防疫國家隊沒有科技部長，科技部應該跟內閣反映，並進行科研國家隊擘建。

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吳政忠指出，過去擔任科技政委時與前行政院副院長陳其邁，有透過另一個架構平台在背後支撐，從檢測、藥品，到疫苗等。而目前科技部裡也成立了5個群組防疫平台，其中很大任務是培養上中游學者，放在大學裡，負責請他們協助防疫國家隊。

就國內狀況來說，吳思瑤表示，最早看到是中研院做出一些整合的平台，她非常肯定中研院長廖俊智帶頭做，但認為這應當是科技部先做，擔任帶頭角色，因為中研院畢竟不在內閣部會平台，但所有科研都要落地，要去到各部會做執行，因此接棒整合者是科技部。

吳思瑤也提到，而現在包括中研院、衛福部都有提出相關研究計畫，科技部也提出「防疫科學研究中心」，但預算卻是爭取在111年之科技預算才編列，擔憂預算未到位如何做，而面對各單位都有計畫需要整合機關，科技部的態度如何？

吳政忠及有關單位則回應，今年5月啟動防疫科學研究中心，共有12個機構提出申請，經審查最後有台灣大學、榮陽交大團隊、成功大學、長庚暨長庚醫院、國防醫學院等5個入選防疫科學研究中心，今年已經啟動3億公務預算去發展，未來看預算額度再調整。

對於擔任整合的火車頭角色，吳政忠說，過去半年已扮演此角色，很多部會包括衛福部、經濟部在做，不過整合包括研發、取藥證等方面會有gap，確實目前精準健康方案，科技部是主管部會，未來會在此平台上納入相關整合意見。

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