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    陽台能看到？社區急公告禁「女住戶裸上身曬衣」 網友笑翻

    一名網友在臉書社團貼出一處管理委員會的公告，公告中要求女住戶勿裸露上身曬衣服，也要求男住戶禁止在陽台吸菸，許多網友看到這個特殊的公告，全都笑翻了。（圖取自爆廢公社二館）

    一名網友在臉書社團貼出一處管理委員會的公告，公告中要求女住戶勿裸露上身曬衣服，也要求男住戶禁止在陽台吸菸，許多網友看到這個特殊的公告，全都笑翻了。（圖取自爆廢公社二館）

    2020/10/14 15:58

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團貼出一處管理委員會的公告，公告中提到，社區中有幾戶男性在後陽台抽菸，原因便是某戶的女住戶在曬衣服時總是只穿內褲，讓這群抽菸的男人駐足觀看，因此社區發出公告，除了要求女住戶勿裸露上身曬衣服，也要求男住戶禁止在陽台吸菸，許多網友看到這個特殊的公告，全都笑翻了。

    一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO了一張管理委員會的公告，公告上寫著，近日社區中庭常會發現帶火的菸蒂，也有住戶晚上在陽台會聞到菸味。經查，原來是有男住戶為了看低樓層某單身女住戶「赤裸上身」在陽台曬衣服，才會選擇在陽台抽菸，順便駐足觀看。

    該公告更搞笑要求，「麻煩單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身僅穿內褲；男住戶們也請勿在陽台吸菸，觀賞時禁止把菸蒂拋下中庭，查獲者一律檢舉送辦」，旁邊有人也幽默寫上「結婚的就可以嗎」。

    該公告雖有可能只是要遏止住戶在陽台抽菸的習慣，但已經引起網友關注，紛紛留言表示「哪個社區？還有房子出租嗎？」、「我最近剛好在考慮搬家...請問在哪裏？」、「我自帶煙灰缸，可以私訊我在哪嗎」、「感覺那棟大樓要漲價了」。

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