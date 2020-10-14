陽台能看到？社區急公告禁「女住戶裸上身曬衣」 網友笑翻

一名網友在臉書社團貼出一處管理委員會的公告，公告中要求女住戶勿裸露上身曬衣服，也要求男住戶禁止在陽台吸菸，許多網友看到這個特殊的公告，全都笑翻了。（圖取自爆廢公社二館）

2020/10/14 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團貼出一處管理委員會的公告，公告中提到，社區中有幾戶男性在後陽台抽菸，原因便是某戶的女住戶在曬衣服時總是只穿內褲，讓這群抽菸的男人駐足觀看，因此社區發出公告，除了要求女住戶勿裸露上身曬衣服，也要求男住戶禁止在陽台吸菸，許多網友看到這個特殊的公告，全都笑翻了。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO了一張管理委員會的公告，公告上寫著，近日社區中庭常會發現帶火的菸蒂，也有住戶晚上在陽台會聞到菸味。經查，原來是有男住戶為了看低樓層某單身女住戶「赤裸上身」在陽台曬衣服，才會選擇在陽台抽菸，順便駐足觀看。

請繼續往下閱讀...

該公告更搞笑要求，「麻煩單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身僅穿內褲；男住戶們也請勿在陽台吸菸，觀賞時禁止把菸蒂拋下中庭，查獲者一律檢舉送辦」，旁邊有人也幽默寫上「結婚的就可以嗎」。

該公告雖有可能只是要遏止住戶在陽台抽菸的習慣，但已經引起網友關注，紛紛留言表示「哪個社區？還有房子出租嗎？」、「我最近剛好在考慮搬家...請問在哪裏？」、「我自帶煙灰缸，可以私訊我在哪嗎」、「感覺那棟大樓要漲價了」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法