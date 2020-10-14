反媒體壟斷2委員不適合審中天？NCC：無具體事證會偏頗

NCC副主委翁柏宗說明委員會決議，2位曾主張反媒體壟斷委員，不須在中天換照審查迴避。（記者楊綿傑攝）

2020/10/14 15:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕中天新聞換照案受外界關注，國家通訊傳播（NCC）委員王維菁及林麗雲由於過去有反媒體壟斷背景，因此遭中天質疑會有立場偏頗，認為應該迴避，今NCC委員會也討論到此問題，不過NCC副主委翁柏宗會後指出，全體委員皆認為並無具體事證，一致同意不須迴避。

中天新聞爭議事件屢傳，其執照將於今年12月中到期，現正進行換照審查程序，預計本月26號將召開聽證會，也是因換照而召開聽證會的首例。今天NCC召開第931次委員會議時，遭點名的2位委員各自提出1項臨時動議，要求委員會裁決是否應該在審查過程進行迴避，也成為換照案提出迴避討論的首例。

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翁柏宗說，一個臨時提案是王維菁所提，主要是針對中天新聞換照案是否迴避的提議案，提案內容提到該台對她過去反媒體壟斷的主張，認為她可能對中天換照有既定立場、會偏頗，她因此自提臨時動議，交由委員會討論是否迴避的問題；而另個議案則是林麗雲提出相同內容，請委員會裁決是否需要對換照審查迴避。

翁柏宗解釋，委員會認為2位委員過去對反媒體壟斷的主張立場，核心價值在基於維護媒體市場多元，進而保障言論自由及多元文化的呈現，並非針對特定媒體，且與當初NCC曾提出過的反媒體壟斷法案，其政策立場一致，屬於普世價值。

翁柏宗也提到，反媒體壟斷立場與衛星新聞頻道換照，並無任何在形式上、實質上的關係，且衛星新聞頻道換照本就依照其管理辦法審查，有其客觀審核項目、評分基準，立場與審查程序不宜混為一談。所以委員會就此2項臨時提案，認為並無具體事證可看出此2位委員執行職務會有偏頗之虞，依法不須迴避。

對於中天新聞換照後續審查，翁柏宗說明，屆時開會也會邀請當事人、利害關係人到會陳述意見，委員會會參考這些意見進行討論，委員會是合議制，委員都會本著專業審議、獨立行使職權，會以何種形式做最後決定，要看當場狀況。

NCC委員王維菁。（資料照，記者楊綿傑攝）

NCC委員林麗雲。（資料照，記者楊綿傑攝）

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