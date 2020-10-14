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    《即時說新聞》教召年限改17年 真能補「後備缺員」黑洞？

    未來後備教召編管8年的年限將解禁，可能會延長到15年或17年。（資料照，記者羅沛德攝）

    未來後備教召編管8年的年限將解禁，可能會延長到15年或17年。（資料照，記者羅沛德攝）

    2020/10/14 15:35

    〔影音新聞／綜合報導〕為了提升台灣戰備能量，國防部傳出已經著手開始研擬，將從2022年起，推動「提升後備戰力」專案。

    未來後備教召編管8年的年限將解禁，可能會延長到15年或17年，具體細節還在研議當中，消息一出立刻引來全民的熱烈討論。

    目前的後備動員方案，也就是「教召」，是兩年一訓，一次5到7天，未來可能改為一年一訓，一次14天。雖然未來被教召的機率增加，但國防部也同步研議，要增加教召人員的薪資1.2到1.5倍，可望在2022年上路。

    不過教召改制也掀起了是否該恢復全面徵兵制的討論，根據民調結果，有66％的人支持徵兵制，有52%的人挺男女都要服兵役。有網友發文指出，和台灣同樣有著緊張局勢的國家，例如韓國、以色列等，都是採用徵兵制，台灣目前雖然也是徵兵制，但正逐步走向募兵制的方向，這樣下去，我們的兵力真的足夠面對中國的侵台野心嗎？

    還有人再度提出討論，認為在台海緊張局勢升溫的狀況下，是否該學學以色列的「全民皆兵」，讓女性是否也該服兵役的問題再次被討論。

    面對越來越複雜的國際情勢，總統蔡英文在國慶演說當中說到，「在常後一體的原則下，接下來，後備動員制度的改革，也將會快速推動」。教召改制勢在必行，不過該怎麼改才能符合社會最大公約數，可就考驗了執政團隊的能力。

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