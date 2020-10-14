為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市7區下週二大規模停水12小時 影響超過17萬用戶

    高市苓雅等7區下週二將停水12小時，影響超過17萬用戶。（記者陳文嬋攝）

    高市苓雅等7區下週二將停水12小時，影響超過17萬用戶。（記者陳文嬋攝）

    2020/10/14 13:44

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處今表示，南區工程處將辦理「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程（三）」等工程，高市旗津、小港、前鎮、苓雅、鼓山、鹽埕、大寮7區將於下週二停水12小時，總計影響超過17萬戶。

    水公司南區工程處為辦理「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程（三）」及鳳山廠配合停電一併辦理「鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，高市旗津、小港、前鎮、苓雅、鼓山、鹽埕、大寮7區將於10月20日下週二上午8時30分至晚間8時30分停水12小時。

    水公司表示，總計停水戶數11萬6744戶，停水區域為大發、林園及臨海工業區約1103戶、旗津區全區、鹽埕區全區，大寮區新厝里新厝路887、901號，苓雅區意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里。

    小港區港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里、大坪里、坪頂里、高松里、松山里、松金里、濟南里、泰山里、六苓里、宏亮里、店鎮里沿海路以東、山東里、山明里、青島里、沿海路以東等、二苓里沿海路以東。

    前鎮區鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里。

    鼓山區哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、壽山里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里。

    另水壓降低地區為前金區全區、新興區全區、林園區五福里，總計5萬5148戶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理
    2020/10/13 17:00

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理 影片

    拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲
    2020/10/13 14:34

    拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播