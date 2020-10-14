高市7區下週二大規模停水12小時 影響超過17萬用戶

高市苓雅等7區下週二將停水12小時，影響超過17萬用戶。（記者陳文嬋攝）

2020/10/14 13:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處今表示，南區工程處將辦理「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程（三）」等工程，高市旗津、小港、前鎮、苓雅、鼓山、鹽埕、大寮7區將於下週二停水12小時，總計影響超過17萬戶。

水公司南區工程處為辦理「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程（三）」及鳳山廠配合停電一併辦理「鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，高市旗津、小港、前鎮、苓雅、鼓山、鹽埕、大寮7區將於10月20日下週二上午8時30分至晚間8時30分停水12小時。

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水公司表示，總計停水戶數11萬6744戶，停水區域為大發、林園及臨海工業區約1103戶、旗津區全區、鹽埕區全區，大寮區新厝里新厝路887、901號，苓雅區意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里。

小港區港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里、大坪里、坪頂里、高松里、松山里、松金里、濟南里、泰山里、六苓里、宏亮里、店鎮里沿海路以東、山東里、山明里、青島里、沿海路以東等、二苓里沿海路以東。

前鎮區鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里。

鼓山區哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、壽山里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里。

另水壓降低地區為前金區全區、新興區全區、林園區五福里，總計5萬5148戶。

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