解放格子籠蛋雞！台灣IKEA明年底前全面改用友善雞蛋

台灣動物社會研究會指出，台灣IKEA所屬集團宣布明年底前全面改用非籠飼雞蛋。（台灣動社提供）

2020/10/14 13:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕解放格子籠蛋雞又有一大進展，台灣動物社會研究會指出，台灣IKEA所屬總公司「牛奶國際控股有限公司」日前宣布「非籠飼雞蛋政策」，承諾包括台灣6家、香港4家共10家IKEA餐廳，2021年底前，將全面使用「非籠飼」友善雞蛋。

台灣動物社會研究會表示，台灣IKEA所屬總公司「牛奶國際控股有限公司」上週正式宣佈，2021年底前，台灣和香港的IKEA將全面使用「非籠飼」友善雞蛋，停止使用殘虐母雞身心、不尊重動物天性、不利人類與動物生存永續的籠飼雞蛋。

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動社轉述牛奶集團說明，作爲負責任的零售業經營者，將積極支持想要轉型非籠飼養系統的雞蛋供應商，確保供應商瞭解非籠飼養蛋雞動物福利認證標準，並透過與供應商建立長期合作夥作關係，逐步協助產業提升蛋雞動物福利。

副執行長陳玉敏表示，改變世界，讓生存的環境更好，需要各方共同努力，不支持「格子籠飼雞蛋」，是一項重要的國際趨勢，全球各大企業近幾年都相繼宣示停用籠飼雞蛋，傳統飼養蛋雞的「格子籠」（battery cage）正是不折不扣漠視經濟動物福利、殘虐產蛋母雞的飼養方式。

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