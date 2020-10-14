民團評選水環境改善 「金蘋果」、「爛蘋果」得主出爐

「台灣河溪網」成員於立法院召開記者會。（記者謝君臨攝）

2020/10/14 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕「台灣河溪網」今年再對前瞻基礎建設計畫的「全國水環境改善計畫」進行民間現勘與評鑑，選出第二屆的金蘋果與爛蘋果得主；河溪網召集人廖桂賢表示，改善計畫仍存在許多亂象，太多人工設施破壞自然環境，呼籲水利署檢討改進。民進黨立委洪申翰說，將要求經濟部提改善作法，做為預算解凍的前提。

台北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢、立委洪申翰及全國社區大學促進會秘書長楊志彬等人，今於立法院召開記者會，檢視「全國水環境改善計畫」。

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本屆金蘋果得主，河川類為台南市的「鹽水區月津港水環境改善計畫」，海岸類則為高雄市彌陀區的「彌陀漁港水環境改善計畫」。河溪網成員、台南社大研究員吳仁邦表示，這兩個案件獲獎，是因為計畫內容皆以改善生態環境為優先，且仍能提升水環境的社會功能，並有完整的公民參與所形成的共識。

本屆爛蘋果得主有三件，包括金門縣的「金沙溪流域水環境改善計畫」與「烈嶼清遠湖水環境改善計畫」，及苗栗縣的「西湖溪整體環境營造銅鑼段」。這三個案件的評審總分為負分，表示不但沒有改善還破壞水環境，因此頒予爛蘋果獎。

廖桂賢表示，去年23案中有5件總分為負分，本屆48案有3件負分，稍有減少；此外，去年僅有26%的案件有生態功能改善的效果，今年則來到46%，這顯示有愈來越多案件著眼生態功能的改善，而不僅是休閒遊憩功能，令人欣慰。

不過，廖桂賢指出，今年竟仍有四成、22個案件造成生態功能劣化，令人痛心。此外，「全國水環境改善計畫」仍有許多存在許多亂象，包括植栽引入外來入侵種、建築物拉皮、充斥自行車道與景觀橋、人工設施破壞自然環境、不必要之裝飾與遊憩設施、與大量增加不透水硬舖面。

台灣河溪網呼籲，水利署應徹底檢討提案審查機制、生態檢核、公民參與、資訊公開、輔導顧問團等各個層面的問題，避免第二期計畫重蹈覆轍。

洪申翰則要求，經濟部應針對「完善生態檢核機制」、「資訊公開方式改善」、「提升公民參與」及「提出水環境空間藍圖規劃」，提出改善作法及藍圖方針，並訂入「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」，為預算解凍執行的前提，讓前瞻水環境計畫可以達到治水、淨水、親水一體成效為目標。

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