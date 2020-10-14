重陽節前募1600斤白米 中市民代贈長照據點讓長者共餐

立委張廖萬堅（拿麥克風）與市議員林祈烽（右三）募得1600斤白米物資贈長照據點。（記者許國楨翻攝）

2020/10/14 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕重陽節將近，立委張廖萬堅與市議員林祈烽最近在謝姓友人引薦下，募得永和店仔街福德宮1600斤白米物資，提供給西屯11個社區協會與關懷據點共餐使用，昨捐贈儀式上包括港尾里長楊忠義、大河里長陳資源及多位社區理事長到場響應，祝福長者們歡度佳節並話家常，場面溫馨。

今年上半年度受疫情影響，社區老人長照及關懷據點活動均配合防疫暫時喊卡，所幸疫情順利解封才在昨天舉行「關懷長照物資捐贈」儀式，希望拋磚引玉，除了政府積極推動社區巷弄長照據點，鼓勵在地共老，也能募集社會溫暖力量，支援政府資源不足部分，讓社區長者得到更優質照顧。

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張廖萬堅表示，近年來社區巷弄的長照關懷據點紛紛設立，也常受邀參加活動與長者共餐及閒話家常，期間會收到長輩們反應問題積極協助改善，例如募款協助西屯區港尾里及永安里據點爭取冷氣空調設備、南屯永定里增加大型風扇設備、三厝里協調國產署租金及設備...等，更安排陸爸爸說演故事劇團到田心里、上德里等社區據點與長輩們快樂互動。

未來希望能結合中央、地方以及民間資源，讓長者都能在更完善據點環境中得到妥善照護，實踐生有所養、老有所終的理想！

林祈烽指出，長照議題是近年熱烈討論的公共議題，而社區照護據點除了公部門協助外，民間力量也是推動各個據點能更完備的力量，爭取白米等物資捐贈是拋磚引玉，希望除了能充實據點的共餐資源，更希望能夠號召更多愛心企業共同響應，多多關懷社區老人長照據點，繼續為長者們福利努力爭取！

昨舉行白米捐贈儀式。（記者許國楨翻攝）

張廖萬堅與長者話家常。（記者許國楨翻攝）

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