東卯山台灣黑熊 約再照養3週傷口痊癒後才可野放

東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

2020/10/14 12:50

〔記者歐素美／台中報導〕日前誤中山豬吊受傷的台灣黑熊，經東勢林區管理處與特有生物研究保育中心於10月1日成功救援，運送低海拔試驗站照護，13日進行第一次健康檢查及移籠評估，獸醫師表示，其傷口已逐漸恢復，預計仍需2至3週等待傷口癒合，才能野放。

東勢林管處處表示，誤中套索之東卯山黑熊，在密集照養治療12日後，特生中心野生動物急救站獸醫師團隊，將黑熊麻醉後進行傷口檢查，發現其左前腳傷掌的第一指處有較深之開放性傷口，第一指骨外露，經截除骨頭及傷口處理後，尚須一段時間等待傷口復原癒合。

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另左前肢腕部因套索引起的環狀傷口已有收斂並逐漸恢復中；嘴部上嘴唇處仍有當初咬鋼索造成的傷口未癒合，但較不嚴重。

獸醫師在進行完傷口清理、手術切除外露指骨以及雷射治療加速傷口癒合，整個檢查及醫療行動歷時約2小時結束。東卯山黑熊後續移置半室外熊舍繼續照養，預計仍需2至3週時間等待傷口癒合。

東勢林區管理處呼籲農民未來若遇有野生動物危害農作時，先行通報地方縣市政府或林管處協助防治，並多利用電圍籬及改良式陷阱精準防治野生動物危害，以減少對動物的傷害及誤捕瀕危動物。

東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

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