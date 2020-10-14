為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東卯山台灣黑熊 約再照養3週傷口痊癒後才可野放

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    2020/10/14 12:50

    〔記者歐素美／台中報導〕日前誤中山豬吊受傷的台灣黑熊，經東勢林區管理處與特有生物研究保育中心於10月1日成功救援，運送低海拔試驗站照護，13日進行第一次健康檢查及移籠評估，獸醫師表示，其傷口已逐漸恢復，預計仍需2至3週等待傷口癒合，才能野放。

    東勢林管處處表示，誤中套索之東卯山黑熊，在密集照養治療12日後，特生中心野生動物急救站獸醫師團隊，將黑熊麻醉後進行傷口檢查，發現其左前腳傷掌的第一指處有較深之開放性傷口，第一指骨外露，經截除骨頭及傷口處理後，尚須一段時間等待傷口復原癒合。

    另左前肢腕部因套索引起的環狀傷口已有收斂並逐漸恢復中；嘴部上嘴唇處仍有當初咬鋼索造成的傷口未癒合，但較不嚴重。

    獸醫師在進行完傷口清理、手術切除外露指骨以及雷射治療加速傷口癒合，整個檢查及醫療行動歷時約2小時結束。東卯山黑熊後續移置半室外熊舍繼續照養，預計仍需2至3週時間等待傷口癒合。

    東勢林區管理處呼籲農民未來若遇有野生動物危害農作時，先行通報地方縣市政府或林管處協助防治，並多利用電圍籬及改良式陷阱精準防治野生動物危害，以減少對動物的傷害及誤捕瀕危動物。

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    東卯山台灣黑熊傷口逐漸恢復，獸醫師表示，仍約需二至三週傷口才會痊癒。（東勢林管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東卯山受傷台灣黑熊 還需2到3週復原期才能評估野放
    2020/10/13 18:31

    東卯山受傷台灣黑熊 還需2到3週復原期才能評估野放
    瀕危長鬃山羊誤入「山豬吊」 日7旬翁救牠反遭利角攻擊不治
    2020/10/09 16:47

    瀕危長鬃山羊誤入「山豬吊」 日7旬翁救牠反遭利角攻擊不治

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    誤入陷阱獲救…挑食黑熊弟 不愛吃這3種食物
    2020/10/08 12:11

    誤入陷阱獲救…挑食黑熊弟 不愛吃這3種食物
    防台灣黑熊遭陷阱夾傷 林務局年底前推實名制精準式陷阱
    2020/10/04 16:55

    防台灣黑熊遭陷阱夾傷 林務局年底前推實名制精準式陷阱

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    台灣黑熊受困獲救 獸醫意外發現：牠愛吃木瓜及熟雞蛋
    2020/10/04 12:34

    台灣黑熊受困獲救 獸醫意外發現：牠愛吃木瓜及熟雞蛋
    黑熊和百步蛇入部落 布農族人盼信守互不侵犯誓約
    2020/10/03 16:35

    黑熊和百步蛇入部落 布農族人盼信守互不侵犯誓約
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理
    2020/10/13 17:00

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理 影片

    拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲
    2020/10/13 14:34

    拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播