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    萊豬進口 陳保基：開放是未來趨勢但仍要考慮國人健康

    國民黨立法院黨團今召開「開放萊豬，時中、吉仲誰說了算？」記者會。黨團總召林為洲（中）、書記長林奕華（右）、前農委會主委、台大教授陳保基（左）與會。（記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團今召開「開放萊豬，時中、吉仲誰說了算？」記者會。黨團總召林為洲（中）、書記長林奕華（右）、前農委會主委、台大教授陳保基（左）與會。（記者羅沛德攝）

    2020/10/14 12:33

    〔記者林良昇／台北報導〕政府宣布明年元旦開放含萊克多巴胺豬肉進口，在任內開放美牛進口的前農委會主委陳保基今表示，過去很多民進黨立委把萊劑講得很嚴重，說美牛是毒藥，不能開放，但現在卻都不說了。他認為，開放絕對是未來趨勢，但國人的健康跟產業發展一樣要考慮。

    針對開放含萊劑豬肉進口的相關行政命令，立法院國民黨團今召開記者會，黨團總召林為洲指出，萊劑在農委會仍是國內禁藥，不能使用，要零檢出，但衛福部的行政命令卻有訂定相關標準，形同台灣豬不能吃萊劑食物、台灣人卻可以吃含萊劑食物的荒謬現象，有法律牴觸問題。

    立院國民黨團書記長林奕華則說，在蔡總統宣布開放後，政府曾在9月4日召開諮詢會議，其中15位委員中，對於萊豬開放反對或有疑慮的委員有10位，僅有5位表達贊成，卻被政府拿來背書，黑箱作業令人瞠目結舌，國民黨要求先召開公聽會，讓民眾表達意見後，再來審查。

    出席國民黨團記者會的陳保基表示，2012年開放美牛進口，花了9個月的時間開2次專家諮詢會議，慢慢形成「牛豬分離」的共識，當時要開放美牛，是以將牛肉排除在外的方式處理，但現在政府卻是不規範豬、牛在國外使用萊劑，形同將國內法管到國外，不合邏輯，若通過的話，連牛肉含萊劑的容許都要廢止，對美國的貿易是很大打擊，也達不到貿易自由化的目的。

    陳保基指出，他當農委會主委時，美國要求開放的壓力更大，當時還有6、7成美豬使用萊劑，現在則是7、8成美豬不用萊劑，當時很多位民進黨立委都把萊劑講得非常嚴重，還說美牛是毒藥，怎麼可以開放，但現在都不說了。

    陳保基說，他以前在農委會當處長時，開放國外雜碎進口，曾到海關看到印有屠宰場輸出許可，裝箱上卻寫著聳動的「不能供人食用」，讓他非常生氣，把該批貨退關，所以我們要對於買的東西非常清楚﹔開放絕對是未來趨勢，但國人的健康跟產業非展一樣要考慮。

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