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    橡皮圈如血滴子割頭 嘉縣家畜所緊急救援流浪犬

    嘉義縣家畜疾病防治所發現一隻流浪犬，脖子因橡皮筋勒緊而有嚴重割傷。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣家畜疾病防治所發現一隻流浪犬，脖子因橡皮筋勒緊而有嚴重割傷。（記者林宜樟翻攝）

    2020/10/14 12:15

    ［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣家畜疾病防治所6月時接獲民眾通報梅山鄉有流浪狗遭割喉受傷，家畜所救援並帶回治療，發現流浪狗不只喉嚨受傷，連頭皮和頭頸明顯有深達2公分傷口，獸醫檢查發現，竟是橡皮圈所導致，推測該犬隻為求生存翻咬便當遭橡皮圈繫住頭部所致，如未即時醫療，恐將引發嚴重感染爛頭而亡，經家畜所醫療團隊手術縫合後，休養至今，目前恢復狀況良好。

    家畜所6月間接獲民眾通報梅山鄉天主教堂附近空地有一犬隻疑遭不明人士利刃割喉受傷，家畜所將犬隻帶回醫療，檢查後發現，造成犬隻脖子如利刃割喉的兇手，竟是一條小小的橡皮圈，經清創手術縫合後傷口，癒合狀況良好，該犬隻已完成絕育由愛心人士認養。

    家畜所長林珮如表示，今年流浪犬引發民眾受傷案件頻傳，縣府去年成立強化精準補抓專線，辦理上百場絕育活動並絕育近5千隻犬貓，已具成效，今年還成立動物保護管制隊，與各鄉鎮市公所偕同捕犬，同時啟動遊蕩犬精進專案，盤點與完成全縣395浪犬熱區現場評估，截至10月初，已處理2670件。

    林珮如呼籲民眾善盡飼主責任，為家中飼養寵物完成絕育，外出時應將犬隻繫上遷繩，不可任意棄養，引發犬隻亂竄造成交通事故等問題，也應做好垃圾分類，以免發生流浪犬貓為求生存翻咬垃圾遭便當橡皮圈割喉或繫頭情事發生。

    嘉義縣家畜疾病防治所發現一隻流浪犬，脖子因橡皮筋勒緊而有嚴重割傷，經手術治療後恢復。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣家畜疾病防治所發現一隻流浪犬，脖子因橡皮筋勒緊而有嚴重割傷，經手術治療後恢復。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣家畜疾病防治所發現一隻流浪犬，脖子因橡皮筋勒緊而有嚴重割傷，經手術治療後恢復。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣家畜疾病防治所發現一隻流浪犬，脖子因橡皮筋勒緊而有嚴重割傷，經手術治療後恢復。（記者林宜樟翻攝）

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