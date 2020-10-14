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    注意！台14線埔霧公路人止關段 將22天夜間交管

    15日起人止關段交管是夜間8時到隔日凌晨4時。（公路總局第二工程處提供）

    15日起人止關段交管是夜間8時到隔日凌晨4時。（公路總局第二工程處提供）

    2020/10/14 12:07

    ［記者陳鳳麗／仁愛報導］台14線埔霧公路73K+340~73K+760人止關段，明天開始又要施工而進行交通管制，施工預計22個工作天，管制時間是晚間8時到隔日凌晨4時，採單線雙向通車，每整點放行10分鐘，對週休假日夜衝合歡山的民眾，及來往花蓮南投的運輸蔬果貨車較有影響。

    台14線埔霧公路73K+340~73K+760人止關路段，去年5月豪雨期間發生落石砸車的意外事故，公路總局埔里工務段今年進行災修工程，已完成明隧道及道路上邊坡的刷坡清除危石作業，上月24日起進行消能式落石防護網施設作業，預計10月底完工，第一階段在中秋假期和國慶連假前結束，第二階段從明（15）日起展開，預計施工到11月6日共計22個工作天。

    公路總局第二區工程處表示，該工程第二階段夜間隧道油漆及落石防護網掛設施工，管制時間與第一階段不同，時間是晚間8時起至隔天凌晨4時止，採單線雙向通車，實施每逢整點放行10分鐘的交通管制措施，現場另依實際狀況辦理機動調整，屆時請用路人車遵照現場施工標誌及配合現場交通管制人員指揮通行。

    由於管制時間超過3個禮拜，需要通過該段的駕駛朋友，相關道路行車資訊可隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統，或撥打04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

    台14線埔霧公路人止關段，15日起又要因施工而實施交通管制。（公路總局第二區工程處提供）

    台14線埔霧公路人止關段，15日起又要因施工而實施交通管制。（公路總局第二區工程處提供）

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