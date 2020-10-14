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    質疑聯勤招待所改建NPO中心沒動靜 議員：要改成里活動中心？

    市議員黃守達質疑聯勤招待所改非營利組織及志工中心至今４年了未見動靜，要改成里活動中心嗎？（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃守達質疑聯勤招待所改非營利組織及志工中心至今４年了未見動靜，要改成里活動中心嗎？（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/14 11:55

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕聯勤招待所現址在前台中市府原規劃要作「非營利組織及志工中心」，但至今未有任何動靜，市議員黃守達今天在市議會質詢市長盧秀燕是否有興建的意願，還是大幅縮水，成為里民活動中心，讓民眾失望。

    社會局長彭懷真表示，聯勤招待所基地規劃興建「非營利組織暨志工發展中心」（NPO），目前有地上10樓、9樓、7樓等版本，正在討論中，原本4000坪的規劃甚至可能減少到1800坪，因涉及既有樹木保存、原聯勤招待所建物保存，以及NPO中心與社福設施空間建構的需求，目前正進行詳盡的新舊共融規劃評估；有關預算，NPO中心已編列3.22億元預算，但樹木及原建物所占範圍大，基地本身條件限制多，方案尚在調整規劃中，因此109、110年度暫不編列預算。

    台中市議會今天舉行民政部份業務質詢，市議員黃守達表示，今聯勤招待所現址原規劃要作「非營利組織及志工中心」，但到目前為止，仍然未見社會局有具體規劃與期程。

    志工中心從2015年便已開始規劃，2017年前局長呂建德時代，便規劃地上10樓、地下3樓的規模，2018年前局長李允傑則為地上9樓、地下3樓。然而從文資審議結果出爐後，社會局就沒有任何新進度，甚至傳出要大幅縮減規模的消息。

    黃守達強調，社會局計畫在110年目標於年底前完成志工中心的工程發包作業，但是他卻沒有看到有任何預算規劃。

    黃守達質疑，社會局說有三個版本，他聽說會縮減，是否會減為三樓，成為里活動中心。

    黃守達表示，若真的110年底前真得以順利發包，聯勤招待所現址也有為期一年的閒置，市府短期內應要先善用，不應只是放著招蚊子。

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